5+1 otázka pro starostku: Brno-Komín

Jaké projekty jsou v Komíně nejzásadnější pro aktuální volební období a ­jak to momentálně vypadá s ­jejich realizací?

Naším cílem je větší otevření radnice občanům, podpora školství, společenských a ­kulturních aktivit a rozšíření podpory aktivit pro seniory. Na začátku volebního období jsme změnili charakter informačního měsíčníku Komínského zpravodaje na celobarevný časopis moderního vzhledu, s články určenými pro všechny generace, které pokrývají co nejkomplexněji dění v městské části. Z důvodu velkého zájmu jsme postupně navýšili i náklad. Loni v listopadu jsme vydali knihu Komín nad Svratkou k příležitosti 760 let od ustavení místní správy v obci Komín.

Nyní připravujeme nové webové stránky včetně spuštění mobilní aplikace s krátkými zprávami pro občany. Investujeme také do základních a mateřských škol. Mimo jiné připravujeme projekt nástavby ZŠ a MŠ Na Pastvinách, díky níž dojde k navýšení kapacity o pět kmenových tříd. Zrekonstruovali jsme dvě velmi zanedbaná sportoviště a vytvořili tak workoutové hřiště Habřinova a polyfunkční hřiště u ulice Jožky Jabůrkové.

U domu s­ pečovatelskou službou jsme postavili malé venkovní fitness určené především seniorům. Do konce roku proběhne oprava parkoviště u komínského hřbitova a rekonstrukce hřišť pro psy a doplnění o agility.

Brno se v poslední době potýká s nedostatkem bytů. Jak je to s dostupností bydlení v Komíně?

Městská část má velmi malý bytový fond, který je jí svěřen do správy. Celkem se jedná o 92 bytových jednotek včetně domů s pečovatelskou službou. Fluktuace nájemníků bytových domů je minimální.

Jaká je v posledních letech dostupnost školek ve vaší městské části? Dostává se na všechny zájemce?

Jsme na tom podobně jako většina Brna. Nedostatek míst ve školkách řešíme stavbou oddělení modulární školky pro 25 dětí.

Jaké funkce by nově měla plnit Stará hasička?

Stará hasička by měla plnit funkci kulturního a společenského centra, které nám v Komíně chybí. Měla by nabídnout multifunkční prostor pro přednášky, divadelní představení, společenská setkání, klubovou činnost s odpovídajícím sociálním a skladovacím zázemím. Budova musí být zároveň provázána s náměstíčkem a akcemi, které se na něm odehrávají. V ­současné době připravujeme výběrové řízení na projektanta záměru a potom se budeme snažit získat finanční prostředky na tento pro Komín velmi důležitý investiční záměr.

Komínem by dle studie, kterou si objednalo město, mohl vést obchvat propojující medlánecké letiště s okolními městskými částmi. Jaký je váš postoj k tomuto návrhu?

Jednoznačně odmítavý. Nepřijatelně zasahuje do územním plánem chráněného zeleného klínu mezi městskými částmi Bystrc, Komín, Žabovřesky, Královo Pole a Medlánky. Ohrožuje přírodní hodnoty území, jako je chráněná syslí rezervace, přírodní památka Medlánecké kopce nebo nástup do přírodního parku Baba. Dané území je vyhledávané pěšími i cyklisty, a ­to nejen z Komína. Tvrzení v průvodní zprávě studie, že „vliv stavby na životní prostředí je neutrální“, je nepodložené. Jde o argumentaci bez jakéhokoliv adekvátního exaktního odborného posouzení.

Jaká místa zde máte ráda?

Nejvíce oblíbenou mám procházku kolem Panského kopce přes Netopýrky směrem k medláneckému letišti, které leží na katastru Komína. Ráda sleduji hemžení dětí na dopravním hřišti. Na kole jezdím cvičit do baseballového areálu U Hrocha. A poměrně často se procházím v tichu komínského hřbitova.