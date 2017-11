5+1 otázka pro starostku brněnského Jundrova

Jaké projekty jsou v Jundrově nejzásadnější pro aktuální volební období a jak to momentálně vypadá s jejich realizací?

V roce 2018 nás čekají dva velké zásahy do veřejného prostoru, a sice výměna zastávkového přístřešku na konečné MHD na Optátově ulici za nový, atypický, zkonstruovaný na míru danému prostoru tak, aby zapadl do širšího kontextu s návazností na celé okolí, s jehož úpravou celý projekt počítá. Měl by vzniknout moderní, zcela bezbariérový prostor. Druhá zásadní akce, kterou pro příští rok připravujeme, je úprava nábřeží u mostu na Veslařské ulici na prostor vstřícný k#jeho každodennímu užívání, což zahrnuje přístup k řece, odpočinkový mobiliář či velké plovoucí molo.

Brněnští zastupitelé nedávno rozhodli, že rozdělí mezi městské části navíc téměř 70 milionů korun. Kolik z této částky poputuje do Jundrova a na co konkrétně budou peníze použity?

Do jundrovského rozpočtu by mělo z města připutovat nad rámec standardních dotací přibližně 9,1 milionu korun. Kromě realizace výše zmíněných projektů je využijeme ještě na podporu zateplení obvodového pláště budovy mateřské školy.

Jak si Jundrov stojí co do počtu míst pro děti v mateřských školách?

V naší městské části máme jednu mateřskou školu a její kapacita je pro potřeby místních dětí dostatečná.

Brno se v poslední době potýká s nedostatkem bytů. Jak je to s dostupností bydlení v Jundrově?

Ani Jundrov v tomto není výjimkou a dlouhodobě se potýkáme s přebytkem poptávky nad nabídkou. Městská část má svěřených 165 bytů a v pořadníku žadatelů o jejich pronájem bývá standardně kolem šedesáti žádostí.

Brno prozatím odložilo plán na zavedení rezidentního parkování. Jak se k rezidentnímu parkování stavíte vy? Má Jundrov také problémové oblasti, v nichž je parkování pro místní složité?

Rezidentní parkování v Jundrově zavést zatím nehodláme. To ovšem neznamená, že se v Jundrově parkuje snadno. Není to způsobeno tím, že by zde odstavovali svá vozidla studenti, ani zde nemáme kancelářské či průmyslové objekty, které by běžná parkovací místa zaplňovaly. Je to způsobeno spíše tím, že v sedmdesátých letech, kdy se stavěla v Jundrově panelová sídliště, mělo automobil jen pár rodin, zatímco dnes si může auto koupit téměř každý. Jejich počet se tak zmnohonásobil. V lokalitě, která má problém největší, plánujeme stavbu parkovacího domu a vytvoření dalších, nových parkovacích míst.

Jaká jsou vaše oblíbená místa v Jundrově?

Jsem místní rodačka, pocházím ze starého jundrovského rodu, takže mám k této lokalitě velmi blízký vztah. Nejraději mám řeku Svratku, která tudy protéká a do níž se chodím v létě koupat, a blízký les, který mám téměř za domem. A to je právě to, co je na Jundrově příjemné – žijeme v přírodě, a přitom centrum města je veřejnou dopravou vzdáleno necelých dvacet minut.