5+1 otázka pro starostu Jiřího Čejku z brněnských Vinohrad

Jaké projekty jsou na Vinohradech nejzásadnější pro aktuální volební období a jak to momentálně vypadá s jejich realizací?

Důležitá je přestavba bývalé základní školy na Bzenecké ulici do podoby společenského a kulturního centra s kulturním sálem a s dalšími prostory. V současné době sál o kapacitě 250 osob zahajuje zkušební provoz. Provedli jsme zde i opravy tělocvičen, které poslouží k sportovnímu vyžití.

Dále jsme se věnovali opravám všech čtyř obecních školek a základní školy na Mutěnické ulici. V obecních domech jsme vyměnili výtahy a připravujeme i výměnu elektroinstalace. V bezbariérovém domě na Mikulovské ulici v letošním roce přistavíme další výtah. Začínáme s celkovou opravou chodníků i s budováním nových. Letos rovněž dokončíme celkovou obnovu veřejných multifunkčních sportovních hřišť na Čejkovické a Bzenecké ulici.

Brno se v poslední době potýká s nedostatkem bytů. Jak je to s dostupností bydlení na Vinohradech?

V současnosti disponuje městská část přibližně 1100 obecními byty, což je asi čtvrtina veškerého bytového fondu na Vinohradech. Zájemci o obecní byty jsou zařazeni a evidováni ve veřejném pořadníku žadatelů. Mezi žadateli převažují obyvatelé žijící na Vinohradech.

Doba přidělení obecního bytu je dnes přibližně deset let. Příčinou je značná zahuštěnost zástavby naší městské části a nemožnost výstavby nových bytových domů, a to především z důvodu nedostatku stavebních míst. Výjimku tvoří lokalita při Šedově ulici, kde na soukromých pozemcích hodlá soukromý investor zahájit výstavbu obytných domů. Tuto snahu spolu se svými kolegy podporuji.

Jaká je v posledních letech dostupnost školek ve vaší městské části?

Dostupnost není stoprocentní, ale jsme velmi blízko tomuto cíli. To i proto, že v časech, kdy nastal pokles počtu předškolních dětí, jsme se na rozdíl od některých městských částí nezbavovali budov školek a provoz jsme drželi i za cenu zvýšených dotací z obecního rozpočtu. Udrželi jsme tak všechny čtyři objekty obecních školek a ještě zvýšili jejich kapacity. Na Vinohradech působí i školky soukromé, většinou v prostorech pronajatých městskou částí.

Dopravní podnik zvýšil počet zastávek na znamení, což se dotklo i Vinohrad. Vaše zastupitelstvo ale jedná o změně režimu zpět. Proč?

Ano, i na Vinohradech loni před Vánocemi zavedl dopravní podnik zastávky na znamení. Řada z nich v době od 20 do 5 hodin nám nevadí. Vinohradské veřejnosti ani vinohradské radnici se ovšem nelíbí zavedení zastávek na znamení po celý den.

Nejvíce se nás v tomto směru dotkla změna režimu u zastávek na Čejkovické a Mutěnické ulici. Nejen že došlo ke změně bez konzultace s městskou částí, ale žádná z těchto dvou stanic, ani žádná další zastávka MHD na Vinohradech není „zastávkou v polích“. Takřka vždy na nich v běžnou dobu někdo čeká. Navíc, a to je pádný důvod, zastávka na Čejkovické je umístěná u největšího brněnského domova seniorů. I od vedení domova přišel podnět uvést zastávku do původního režimu, neboť především senioři mají s touto změnou nemalé problémy.

Žádal jsem pana ředitele již loni o#navrácení režimu u#obou zastávek do původní podoby, ale bez výsledku. Následně problém projednala vinohradská rada a její usnesení požadující navrácení se k původnímu režimu jsme zaslali dopravnímu podniku. Dosud čekáme na odpověď. V těchto chvílích koncipuji osobní dopis panu řediteli dopravního podniku s žádostí o další osobní jednání a o vyřešení situace kolem oněch dvou zastávek ve prospěch cestující vinohradské veřejnosti.

Na podzim se v Brně spustí systém rezidentního parkování. Uvažujete do budoucna o připojení se k tomuto systému?

V dohledné ani vzdálenější budoucnosti o zavedení tohoto způsobu parkování neuvažujeme. Již tak napjatá situace s parkováním aut u nás by se jen prohloubila a zhoršila. Ubylo by parkovacích možností. Jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že na Vinohradech převažuje počet domácností, a tedy i automobilů nad počtem parkovacích míst. Jsme toho názoru, že pro naši městskou část je rezidentní parkování nevhodné a nevýhodné.

Raději vytváříme nová parkovací místa po jednotkách, někdy po desítkách, kde se dá. Ale není to jednoduché. Na velmi zahuštěných Vinohradech musíme také dbát na jistou rovnováhu automobilů a životního prostředí, které reprezentuje především veřejná zeleň. Momentálně evidujeme zájemce o zbudování parkovacího domu při Věstonické ulici pro desítky aut. Pozemek je připraven i po stránce územního plánu a nyní očekáváme spolupráci města, které je vlastníkem pozemku.

Jaká jsou vaše oblíbená místa na Vinohradech?

Na Vinohradech mám mnoho oblíbených míst. Od vináren přes ulice s vysazenými stromy v chodnících až po pěkné zelené a zajímavé okolí vyzývající k procházkám. Těch oblíbených míst je tolik, že splývají v jedny Vinohrady.