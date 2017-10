5+1 otázka pro Zdeňka Drahoše, starostu Útěchova

Jaké projekty jsou v Útěchově nejzásadnější pro aktuální volební období a ­jak to momentálně vypadá s jejich realizací?

Plány byly do jisté míry aktualizovány havarijním stavem opěrné zdi v našem sportovním areálu. V součinnosti s vedením města Brna se podařilo významnou částku rozdělit do dvou let s tím, že statika je již zcela stabilizována, a ještě jsme mohli kvalitu našich sportovišť posunout významně výš. S tím souvisí i ­splněný nejvýznamnější bod plánu, kterým bylo opět v součinnosti s Brnem zkolaudovat nový a moderní objekt Sportovního (společenského) centra.

Brno se v poslední době potýká s nedostatkem bytů. Jak je to s dostupností bydlení v Útěchově?

U nás tento problém nemáme. Obecními byty nedisponujeme, stejně tak město Brno v našem katastru nevlastní vhodné pozemky. Žádný velkolepý developerský projekt nových bytů se také nechystá.

Útěchov je okrajovou částí Brna. Jak jste spokojen s ­dopravní obslužností MHD?

S dopravní obslužností jasně převládá spokojenost. Útěchov v rámci brněnské MHD obsluhuje autobusová linka 57 jezdící ve špičce třikrát až čtyřikrát do hodiny. V nočních a brzkých ranních hodinách pak naši městskou část obsluhují brněnské rozjezdy.

Nedávno jste změnili firmu zajišťující svoz odpadu. Proč jste se tak rozhodli? Co to přinese občanům, případně obecnímu rozpočtu?

V první řadě bych rád upozornil, že my jsme svozovou firmu nevybírali. Rozhodnutí o změně učinilo město Brno. Ale společnost SAKO už má hromadu zkušeností, takže pevně věřím, že budeme spokojeni. Občané si změny všimnou hned v první polovině listopadu, kdy jim firma vymění současné popelnice za nové.

V letošním roce jste řešili také internetové připojení pro občany. Na webu jste řešení charakterizovali jako „nejméně špatné z ­mnoha variant“. V čem je složitost internetového připojení a jak jste se s ­tímto problémem nakonec popasovali?

Složitost je v ekonomice. Naše wi-fi síť disponuje za určitý objem peněz kvantitou dat a rychlostí jejich přenášení. Po problémech se stabilitou sítě, které vycházely z počtu připojených a jejich objemu dat, jsme zvolili variantu posílení konektivity odstupňováním tří skupin přihlášení k této síti. Bylo by nefér kvůli menšině větších stahovačů zvyšovat plošně měsíční poplatek. Proto jsme všechny uživatele rozdělili do zmíněných tří skupin: základní, střední a vysoká, kteří platí odstupňovaný měsíční poplatek v závislosti na objemu přenášených dat.

Co byste vyzdvihl na životě v Útěchově?

Je to krásná obec, kde se snoubí původní osídlení se sice dynamickým, ale vcelku citlivým rozvojem, zvláště od první poloviny 90. let. Čistý vzduch, krásné okolí, sportovní centrum a v neposlední řadě desítky skvělých přátel. A konečně – žádné příkopy mezi starousedlíky a náplavami!