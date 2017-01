Abby, Arko, Annie a Max, salašníci mizí v množírnách

Co se krade Kradou se jorkšíři a čivavy, ale třeba i britské kočky.



Podle hledačů psů z portálu Psidetektiv.cz je v prvních hodinách od ztráty šance na nalezení přes 90 procent.



Nejvíce případů řeší o prázdninách v Praze, na Brněnsku a také v okrese Liberec.



Podle chovatelů se kradou hlavně proto, že mají tak skvělé chovné vlastnosti – jsou vyrovnaní, přátelští a stejně jako bernardýn umí najít člověka pod lavinou.



„Během prosince a začátku roku se objevilo několik případů možných odcizení těchto mazlíčků. Příkladem je naše šestiletá Abby, která se ztratila 13. ledna ve Vracově,“ řekla deníku Metro jedna z majitelek zmizelých psů Lucie Polešovská z jižní Moravy. I přes velkou kampaň na sociálních sítích a vypsání desetitisícové odměny rodina stále nemá solidní vodítko k jejímu nalezení. Stejný případ pravděpodobné krádeže se přitom stal o měsíc dříve ve východních Čechách a v Krkonoších.

„Ročního Arka rodina Břízových hledá také v Polsku. Posledním případem je dvouletá fenka Annie a její čtyřměsíční štěňátko, kteří se beze stopy ztratili u horských chat Výrovka a Dvorská bouda,“ doplňuje sérii zmizelých psů Polešovská. Jedním z důvodů, proč by chtěl někdo chovné psy ze zahrad krást, je podle jejich majitelů šance využít je v množírnách. Se zásahem proti nim to ale podle policistů i Státní veterinární správy není vůbec jednoduché.

Podle Petra Majera, mluvčího veterinářů, se totiž registrace psů při množení teprve chystá. Nyní je tedy téměř nemožné je vypátrat.

„Většina českých psů je bezpapírová, a tedy neregistrovaná. V tom opravdu není žádná povinnost. Jediné, co se v tomto směru chystá, je zákon, který by například feně, co má víc než pět štěňat, nařídil registraci. Vše je ale v plenkách,“ vysvětluje Majer. Podle policie situaci komplikuje také fakt, že pes byl donedávna považován za věc. Proto není snadné vyčíslit počet odcizení.