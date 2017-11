Adela Banášová a Richard Müller vyráží na turné Ona a On

Jak vás námět, řekněme moderovaného koncertu, napadl?

Richard: Vymyslel to můj manažer Adnan Hamzič. Přiznám se, že jsem byl napřed relativně rozpačitý, což samozřejmě není kvůli mé partnerce, ale neuměl jsem si představit, jak to budeme dělat. Paradoxní je, že si to neumím představit ani teď. (smích)

To měla být moje další otázka, co si tedy mám pod pojmem Ona a On Tour představit?

Adela: To určitě nebude moderovaný koncert, aby si lidé nemysleli, že budu uvádět každou písničku. Dobře, že ta otázka padla a můžeme ji uvést na pravou míru. Velkou část bude tvořit koncert, ale budou momenty, kdy si s Richardem spolu popovídáme tak, aby to odpovídalo náladě daného koncertu. Aby to bylo plynulé, ale zároveň aby se lidé něco dozvěděli.

Ona a on. Takto jednoduše a­ přitom zcela výstižně bylo pojmenováno společné turné dvou výrazných osobností slovenské kulturní scény – zpěváka Richarda Müllera a moderátorky Adely Banášové (dnes již Vinczeové).

Jak probíhaly zkoušky?

Richard: Relativně dlouho jsme zkoušeli s kapelou písničky, což s Adélkou nesouvisí. Během našich krátkých střetnutí s ní jsme se snažili vymyslet jakousi kostru večera. Není důležité, jak dlouho se co chystá, ale jak to nakonec dopadne.

Ale to záleží na těch na pódiu a v hledišti rovným dílem, když jedna strana nechce nebo nemůže, tak nikdy nemůže vzniknout dobré vystoupení.

Bude to předpokládám tedy i dost o improvizaci, dá se na to připravit?

Adela: Každé publikum, pro které moderuji, je jiné. Předpokládám, že takovou zkušenost má i Richard. Atmosféra a nálada se pokaždé nějak nastaví a bude specifická i pro daný koncert a město, což si myslím zaslouží. Nějaké tematické okruhy máme dané a mohou se i opakovat. Myslím, že vše přirozeně vyplyne.

Slyšela jsem, že by měla zpívat i Adela. I to necháte případně vyplynout spontánně?

Richard: Ne, to jsou věci, které je potřeba nazkoušet. V ­tomto náhody neexistují. Adelka si vybrala písničku, která se jí z mého repertoáru líbí. A to musí vše dokonale sednout. Nechceme, aby se pak Adela dostala do řečí, že neumí zpívat, protože ona zpívat umí.

Adela: Já jen dodám, že to je celé z Richardova podnětu. Já to beru jako zajímavou výzvu a nabídku, ale jak už bylo řečeno, je potřeba to nazkoušet a když to půjde, já s tím nemám problém. Nemám žádné pěvecké ambice, takže i ­když bych náhodou zazpívala, tak to neznamená, že jdu hned natáčet desku. (smích)

Budete koncerty, nebo jeden z nich, nějak zaznamenávat?

Richard: Nevím, jestli by to bylo šťastné. Zaznamenávání muziky s sebou přináší i velmi rozpačité chvíle a hodně postprodukce. Nejsem si jistý, že je to zase tak atraktivní, aby se to prodávalo. Ani nám o to nešlo.

V Česku je naplánováno pět koncertů. Je možné, že jich bude i víc?

Richard: To je hudba budoucnosti, může se nám to tak líbit, že sami budeme chtít přidat. Ale já budu šťastný, pokud to dopadne tak, jak to zatím máme naplánované.