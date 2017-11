Adventní akce: Vánoční punč, starostovská polévka i Žižkovský betlém

Vánoce po celé metropoli Praha 1: Zítra začne v 18 hodin v Jindřišské věži tradiční výstava ručně vyřezávaných betlémů. O Štědrém dnu pak mohou Pražané od 11 hodin tradičně ochutnat čerstvou rybí polévku z rukou starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého v dolní části Václavského náměstí a ve 13 na Kampě. Celkem se rozdá 1300 porcí rybí polévky.

Praha 2: Předvánoční čas si lze zpříjemnit i poslechem hudby. Radnice druhé městské části proto pořádá další cyklus adventních koncertů v kostelech. Konají se 7., 14. a 21. prosince, vždy od 18 hodin. Týden před Štědrým dnem, v neděli 17. prosince, si pak Pražané mohou přijít ke kostelu svaté Ludmily zazpívat české koledy se svými volenými zástupci. Zpívání koled se zastupiteli začíná v 15 hodin. Praha 3: Rozlévání rybí polévky z rukou starostky a členů rady si na trojce odbudou již v sobotu 16. 12. V Informačním centru na náměstí Jiřího z Poděbrad bude navíc po celý prosinec a leden k vidění unikátní Žižkovský betlém, ve kterém se objevují reálné i fiktivní postavy, jež na území Prahy 3 žily či tvořily. Praha 4: Kromě adventních koncertů, které se odehrají na Nuselské radnici, si mohou místní z Prahy 4 užít také komunitní zdobení vánočních stromků. Jako v předchozích letech si s podporou městské části budou moci sami vyzdobit stromeček, který roste v okolí jejich bydliště. Ozdoby dodá radnice zdarma. Praha 5: Vánocemi to bude žít i v páté městské části. Děti se zde mohou například těšit v úterý 5. 12. na Mikulášský rej. Ten se koná od 14 do 17 hodin. Na děti čeká pohádkový kvíz, pekelný tunel, naučí se čarovat a mohou dovádět na čertovské diskotéce. Kromě toho si mohou v kreativní dílně vyrobit vánoční ozdobu. Praha 6: Hlavní vánoční program se na šestce bude během prosince odehrávat na Náměstíčku mezi ulicemi Wuchterlova/Kafkova. Děti se také mohou vydat na Kouzelnou Mikulášskou cestu, která začne 5. 12. v 16.00 hodin před Skleněným palácem. Cílem je Národní technická knihovna, kde je program připraven od 17.00 hodin. Vstup je volný. Praha 7: Akce Mikuláš nejen na ledě, kterou společně s hokejovým klubem HC Sparta pořádá městská část 4. 12. od 16 do 18 hodin v Tipsport Areně na Výstavišti, je dělaná pro mladé bruslaře. Potkají i známé hokejisty. Praha 8: Starobohnické vánoční těšení, které se odehraje 17. 12. od 12 hodin na Náměstí ve Starých Bohnicích, bude plné koled, her a písniček na pódiu, vyvrcholí koncertem Petra Koláře. Praha 9: Kostel sv. Václava v Praze na Proseku ožije světelnými obrazy a hudbou. 9. prosince zde od 19.15 a od 21 hodin ožije fasáda budovy unikátní multimediální audiovizuální uměleckou projekcí autorky Zdeňky Čechové. Praha 10: Mikuláše s prasátkem Pigy zažijí děti 5. 12. v centru Eden. Od 14 do 16 hodin se tu bude nadělovat.