Ajťák nad zlato. Hledá se a rychle u nás i v celé Evropské unii

Takzvaných ajťáků bude v tuzemsku brzy méně než vtipů, které tu o nich kolují. Vyplývá to z posledních odhadů Evropské komise, podle které bude v celé Evropské unii do roku 2020 chybět asi 756 tisíc IT specialistů.



Přitom digitální znalosti budou podle odborníků brzy vyžadovány u devadesáti procent pozic. „V budoucnu vzniknou i zcela nová pracovní místa, která dnes ještě neznáme – podle odhadů bude šedesát pět procent dětí vstupujících dnes do základních škol obsazovat tyto nově vzniklé pozice,“ říká Martin Roháček z projektu i-com-unity, který se zaměřuje na rozvoj IT odborníků. Klíčem k tomu, aby specialistů na moderní technologie do této

doby dostatečně přibylo, je zatraktivnění tohoto oboru studentům. Pro tuzemské školství to však není jednoduchý úkol. Nemohou totiž učitele IT či technických předmětů vůbec sehnat.

„Ajťáci jsou asi největší průšvih. Sám jsem měl problém, když kolega odešel do soukromé sféry, protože potřeboval uživit rodinu. Musel jsem přijmout maturanta, který má znalosti v oboru, protože dělá správce sítě,“ uvedl ředitel Masarykovy střední školy chemické Jiří Zajíček, podle kterého je získat pro odborné technické předměty učitele s požadovanou kvalifikaci prakticky nemožné.

Podle Roháčka je však řešení nasnadě. Zatraktivňovat obor pro studenty pomocí kurzů. „Objíždíme školy, diskutujeme o tom, jak se mění požadavky na nové formy vzdělávání, co dělat, abychom IT obory zatraktivnili studentům,“ popisuje pracovní proces Roháček.

Pokud bude IT specialistů v České republice i nadále ubývat, doplatí na to také firmy. Ty už nyní ajťáky královsky platí, a pokud je budou chtít udržet, budou muset pro ně navyšovat jak peníze, tak i další benefity. Právě IT je oborem s nejrychleji rostoucí mzdou v Česku.