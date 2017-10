Střelničná a Křižíkova. Také sem vyrážejí senioři

Dokonce ani věk již není překážkou, kurzů se běžně zúčastňují i studenti, kterým je přes devadesát let. Vzdělávání pro ně není zátěží, naopak má na život seniorů pozitivní vliv. „Nejdůležitějším faktorem je, že se u nás mohou lidé setkávat, povídat si, po kurzu si společně zajít na kafe nebo na víno v naší kavárně, zkrátka stále žijí naplno,“ říká Veronika Gorylová z komunitního centra pro seniory a jejich blízké Život 90.



Senioři se podle ní velmi rádi udržují v současném dění. „Největší zájem je každoročně o cizí jazyky a počítačové kurzy. Jazyková a technologická gramotnost je totiž důležitým předpokladem k tomu, aby se člověk v dnešním světě kvalitně zorientoval, seniory nevyjímaje. Například v počítačových kurzech se mimo jiné dozvědí, jak pracovat s tabletem, a mnohdy svou získanou dovedností překvapí i vnuky,“ zmiňuje Gorylová.

Třeba univerzity třetího věku umožňují seniorům prohloubit znalosti v oboru, o který mají zájem, ale i dosáhnout vzdělání, jež jim třeba v mládí nebylo umožněno. Nabídka oborů se shoduje s tou, kterou školy nabízí mladým vysokoškolákům. Programy bývají jednoleté až tříleté. Univerzity třetího věku obvykle požadují, aby zájemci měli maturitu.

Podle nejnovějších výzkumů se senioři zajímají nejvíce o kurzy zaměřené na medicínské otázky, psychologii, dějiny umění nebo práci s výpočetní technikou. Nejčastěji univerzity třetího věku navštěvují lidé od 60 do 70 let a více studentů tvoří ženy. Vzdělání je často bezplatné, na některých univerzitách se hradí zápisné. Například Univerzita Karlova v Praze požaduje poplatek od 100 do 600 korun podle druhu kurzu. Méně akademickou alternativou mohou být různorodé kurzy a semináře, které pořádají městské části, kulturní, vzdělávací či zájmová centra.

„Aktivity, stejně jako všechny ostatní služby, které poskytuje středisko sociálních služeb, jsou z valné většiny určeny pouze obyvatelům městské části Praha 1. Při přihlašování na výlety nebo vyzvedávání vstupenek, permanentek a podobně se senioři prokazují občanským průkazem,“ upozorňuje ředitelka Střediska sociálních služeb Prahy 1 Helena Čelišová.

Všechny akce, které pořádá první městská část a středisko sociálních služeb, jsou podle ní pro obyvatele Prahy 1 v seniorském věku zcela zdarma. „Jsou poskytovány jako prevence osamělosti a izolace seniorů,“ podotkla Čelišová. Chcete-li zapojit rodinu, můžete vyzkoušet Experimentální univerzitu pro prarodiče a vnoučata, kterou pořádá občanské sdružení Aktivní stáří EU ve spolupráci s různými fakultami.

„Prarodič a vnouče tvoří tým, který si vzájemně pomáhá a radí. Prarodiče si libují v důležité roli poradců a děti se na fakultách seznamují s obory svého možného budoucího profesního zaměření,“ vysvětluje zakladatelka Dana Steinová. V listopadu mohou zájemci se svými vnoučaty navštívit přednášku na téma Námořní navigace, objevitelé a piráti, v prosinci účastníky čeká výroba vlastních slunečních hodin. Tento semestr přednášky probíhají na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.