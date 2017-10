Akvapark i pozorování tisíců jeřábů, kteří míří na jih

Za necelých šest hodin autem z Prahy se před vámi otevře jiný svět. Kolem padesáti tisíc jeřábů popelavých se každoročně na podzim připravuje na dlouhý let do teplých krajin v národním parku Vorpommersche Boddenlandschaft při baltském pobřeží Německa. Nekonečné mělčiny, laguny, jezera a písečné duny jsou ideální lokalitou pro hostinu před dlouhým letem ze Skandinávie do zimovišť v jižní Evropě a v Africe.



Po krmení na polích po sklizni kukuřice či ječmene jeřábi odpočívají v Pramortu, rozsáhlé oblasti bílých písečných dun na poloostrově Zingst. Plaché ptáky lze spatřit s návštěvnickou kartou nazvanou „Beobachten – ohne zu stören“ (pozorovat – nerušit) či se k nim vypravit lodí s místní plavební společností, jinak je oblast pro návštěvníky uzavřena. O něco jižněji, u jezera Rederang v národním parku Müritz, je v říjnu možné každý večer absolvovat procházku s průvodcem, který vás zavede k místu, kam jeřábi přilétají trávit noc. (www.off-to-mv.com/en/cranes)

Hlavním turistickým magnetem ve Stralsundu je Německé mořské muzeum. Za zdmi bývalého kláštera se návštěvníci mohou seznámit s nejrůznějšími obyvateli moře. Zastavit se musíte u akvária Ozeaneum. Funguje necelých deset let. Čtyřicítka akvárií o objemu šest milionů litrů vody představuje podmořský svět Baltského a Severního moře i Severního ledového oceánu. Ústřední obří nádrž má objem 2,6 milionu litrů, užaslým pozorovatelům žraloků, štik a dalších živočichů slouží jeho prosklená panoramatická stěna o úctyhodné ploše 50 m².

Úplně obklopeni vodou jsou návštěvníci v proskleném tunelu vedoucím přímo akváriem. V obrovské hale nad hlavami turistů visí makety velryb a dalších mořských gigantů v životní velikosti. Na střeše Ozeanea nalezneme obyvatele, které bychom ve výšce nečekali – na umělé skále obklopené vodou zde posedávají tučňáci Humboldtovi. Více na www.ozeaneum.de/en.

Zastavit se můžete také v městečku Waren, známém hlavně jako klimatické lázně, kam se jezdí za čistým vzduchem.