Nechat si snížit alimenty? Kvůli soudům se spíš zadlužíte, říká expertka

Od března se mění občanský zákoník. Pokud někdo nezaplatí alimenty, bude muset platit úroky z prodlení. Je to dobrá změna?

Zaplatit úroky bude muset rodič tehdy, pokud to po něm bude oprávněný rodič požadovat. Změna by byla v pořádku, pokud by rozhodování soudů ve sporech o děti bylo spravedlivé a soud by dokázal rozhodovat v reálném čase. Nic z toho není pravda. Nová úprava tak ještě více poškodí ty rodiče, kteří se do tíživé situace dostali nezaviněně.

A co podle vás znamená, tíživá situace, do které se rodiče dostali nezaviněně?

Dlužníky výživného lze rozdělit do šesti skupin, ale jen u dvou skupin má smysl dlužníky za neplacení výživného trestat. Tedy nezodpovědné rodiče, kteří se nechtějí starat, a ti, co peníze utratí za svou závislost jako jsou alkohol či automaty. Pak jsou tu ale rodiče, kteří přišli o práci, nebo se jim snížil příjem. Lidé mohou být také vážně nemocní a na alimenty zkrátka nemají.



Proč tedy rodič nepožádá o snížení alimentů?

To je možné dohodou mezi rodiči, nebo prostřednictvím soudu. Oprávněný rodič však snížení výživného většinou odmítne a přichází na řadu soud. Je to jeden z nejobtížnějších a často velmi zdlouhavých sporů. Během něho se povinný rodič často dostane do exekucí, dluhové spirály či jinak neřešitelné situace.

Jak se v Česku nastavuje výše alimentů?

Stanovení výše alimentů je v Česku nepředvídatelné, bez pravidel a bez ohledu na reálný život. To vede k řadě nespravedlností jak vůči pečujícím rodičům, tak vůči těm, kteří jsou povinni výživné platit. Základní problém ale spočívá v tom, že soudy zcela zbytečně narušují rovnováhu práv a povinností rodičů.

Co dělají špatně?

Neměly by, v případě, že o dítě ve skutečnosti pečují a chtějí pečovat oba rodiče, i když po různý čas, svěřovat dítě do péče pouze jednoho z nich. Tím totiž dochází k narušení rovnosti rodičů v právech a povinnostech k dítěti i demotivaci jednoho rodiče. Generují se tak další konflikty. Řešením je svěřit dítě do péče obou rodičů v časech, které si sami stanoví. Pouze v případě, že se jeden rodič nechce, nebo nemůže starat, volit výhradní péči.

Pokud člověk neplatí alimenty, tak mu mohou zabavit řidičský průkaz. Tento trest údajně funguje. Co si o něm myslíte vy?

Vím o případu, kdy matce tří dětí vyměřeno výživné na dvě z nich, které jsou v péči otce, ve výši 4 000 korun z rodičovské dávky 4 200 korun na třetí dítě. Pro dluh na výživném je jí odebráno řidičské oprávnění a hrozí jí i trestní stíhání pro neplacení výživného. Jenže ona začne platit jen těžko. Bydlí na vesnici, kam jezdí autobus jen dvakrát denně, takže má horší možnosti jak pracovat a vydělávat. Toto je nový příběh, co mi přišel na stránky iniciativy Reverzní výživné. Ale z 95 procent mi chodí takovéto příběhy otců.

Co je cílem vaší iniciativy?

Chceme přispět k větší spravedlnosti zejména v oblasti stanovování a vymáhání výživného, ale rovněž ke změně v rozhodovací praxi soudů při úpravě péče o dítě po rozvodu. Iniciativa bojuje za práva dětí na oba rodiče a rovná práva rodičů.

Proč jste vlastně iniciativu založila?

Impulsem k založení iniciativy byly jednak přibývající případy z mé praxe daňového poradce, kdy jsem ověřovala příjmovou stránku rodiče, ale i osobní zkušenost. Proto jsem se rozhodla jít defacto proti společenskému standardu a podporovat práva dětí na oba rodiče a rodiče povinného. Výsledkem však je, že mne stále častěji kontaktují i samoživitelky. Proto iniciativa Reverzní výživné je pro rodinný projekt podporující práva rodičů a dětí na poklidný život.

Často se dnes se mluví i o zálohovaném výživném. Návrh počítá s tím, že výpadek v alimentech uhradí stát a po neplatícím rodiči je bude zpětně vymáhat. Je tohle cesta jak samoživitelům pomoci?

Je to špatná cesta. Ty peníze nezaplatí stát, ale lidé na daních. Šlo by tedy o další tlak na peněženky těch, kteří si jsou své povinnosti ještě schopni plnit. A trestá bez ohledu na důvod, proč rodič neplatí. Jak jsem zmiňovala, člověk může být nemocný nebo přišel o práci, a proto neplatí. Výživné je fixní, vychází z maximálních možností a schopností rodiče a nekopíruje a není schopné reagovat flexibilně na změnu příjmu. Navíc vymahatelnost alimentů státem po selhání dravé komerční exekuce je iluzorní.