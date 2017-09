Anděl sežere víc času. Z metra vystoupíte jen na jedné straně

Změny kvůli rekonstrukci Kvůli sjednocení nástupu linek, které na Anděl jezdí, se mění trasy tramvají. Tramvajová linka číslo 7 je odkloněna ze zastávky Zborovská a pojede dál po Plzeňské ulici až na Kotlářku, kde jízdu skončí. Tramvaj 15 jede z Arbesova náměstí dál po ulici Nádražní na Radlickou. Cestu do metra by si lidé neměli zkracovat ani výtahem, který má sloužit hlavně kočárkům a invalidům.



V oblasti Anděla pomohou cestujícím pravidelné tramvajové a autobusové linky. Pro přestup na tramvaje lze využít okolní stanice metra Smíchovské nádraží a Karlovo náměstí (vestibul Palackého náměstí).



Případně lze z vestibulu Na Knížecí (stanice metra Anděl) dojít pěšky na křižovatku Nádražní x Plzeňská, či použít autobusové linky číslo 123, 167 a 191 ze zastávky Na Knížecí do zastávky Anděl ve Stroupežnického ulici, nebo i tramvajové linky číslo 7, 21 z ulice Za Ženskými domovy a číslo 5, 12, 20 z Nádražní ulice.



Omezení se dotkne i Infocentra dopravního podniku Anděl, které nebude po dobu uzavření vstupu do stanice metra v provozu.



U vybraných Infocenter bude prodloužena provozní doba a cestující mohou také využít služeb prodejního místa jízdenek Anděl (Na Knížecí).