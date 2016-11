Andrea Tögel Kalivodová: V životě je důležitá pokora

Jste maminka a pracovně vytížená žena, což je jistě vyčerpávající. Cítíte se silná?

Velmi, možná je to zkušenostmi nebo možná tím, že když se u ženy blíží čtyřicítka, tak u ní dochází k sebeuvědomění. Mám teď období, kdy se cítím dobře, vím, co je to odvaha, odhodlanost a energie, tak si to užívám. Ale vždy, když se vám daří, slyší člověk vzadu takový hlas, který říká „pokora, pokora a zase pokora“. Když budete pokorní, můžete stavět dál, ale když na to zapomenete, tak se vám to vše zřítí, jako domeček z karet. A já to chci mít vybudované na pevných základech.

Vašemu synkovi je rok, začíná běhat?

Začíná hodně běhat. Adrian je moje velká radost, je moc šikovný, navíc je pro mě velkou inspirací.

Pořád platí, že vám s malým hodně pomáhá manžel?

Manžel je mi opravdu oporou. Dokonce když ho hlídá on, je doma i větší pořádek. (smích) Ale s malým nám pomáhají i hlídací teta Míla a babička Naďa.

Berete syna s sebou do divadla?

Nejsem úplně typ alternativní matky, co by kojila v zákulisí. Zatím si myslím, že je na to velice malý, aby se mnou chodil. Až bude starší a začne to víc vnímat, tak to naopak bude krásné mít ho s sebou.

Zpívat vás ale určitě slýchá, jak na to reaguje?

Má to rád a myslím, že bude mít hudební talent. Nejen po mně, ale manžel jako malý zpíval v Kühnově dětském sboru a má výborný hudební sluch a krásnou barvu hlasu.

Nedávno jste pokřtila svoje nové album Moje nej, které jste naživo nahrávala dva měsíce po porodu, to jste se hodně rychle vrátila k práci...

Přišla mi nabídka a já ji přijala a moc jsem si to užila. Byla to taková velká výzva pro mě. Mám to v životě tak, že i když přijde něco stresujícího, snažím se to obrátit a vzít si z toho to pozitivní a něco se z toho naučit.

Na album jste vybrala skladby, které si prý sama ráda zpíváte i ve volném čase. Nemáte jich plné zuby?

Nemám, zrovna ty, co jsem vybrala, mám opravdu velmi ráda. Naopak mě baví v těch písních objevovat vždy něco nového, ráda je poslouchám třeba v autě.

Proč jste se rozhodla pro způsob živého záznamu?

Takové nahrávky mají velké kouzlo a také atmosféru. Strašně se mi to líbí. Je to pro mě daleko lepší než nějaká vypreparovaná nahrávka ze studia.

Jaké jsou ohlasy?

Musím říct, že po desce je velká poptávka, ale je to limitovaná edice. Je to ambiciózní projekt, který jsem si pohlídala od koncertu až po práce na bookletu. Se vším mi pomáhal ještě šéf produkce Karel Procházka. A teď si to moc užívám.

Blíží se Vánoce, jak se chystáte? Pečete cukroví?

Samozřejmě předvánoční čas je krásný a mám ho ráda, jen v kombinaci s prací, s malým dítětem a manželem je občas jemný stres vše zvládnout.

Ale cukroví už jsem pekla a moc dobré, udělala jsem vánoční sušenky z medu, celozrnných vloček, špaldové mouky a oříšků. Ještě budu chystat rohlíčky, ale to bude pro letošní rok všechno, protože mě ještě čeká dost vystoupení.

Kde vás tedy do konce roku můžou lidé vidět?

Je toho hodně, třeba Carmen v Národním divadle, potom koncerty v Brně a v Ostravě s Martinem Chodúrem, na to se moc těším. Pak také zazpívám v Kroměříži a s Teplickou filharmonií a s Davidem Deylem. A ještě jezdím s novým projektem s Terezou Mátlovou a Pavlínou Senić s názvem Opera Divas, který má úspěch, a tak plánujeme další koncerty.