Angličtinou mluví čtyři z pěti Čechů

Nejen módní, ale angličtina je především univerzální světový jazyk. Právě její znalostí disponuje podle statistiků v tuzemsku 45 procent obyvatel. Z toho 10 procent ji umí pouze minimálně a 14 procent na základní úrovni.¨



Němčina nad španělštinou Podle vzdělávací společnosti Tutor se němčina ocitla na 2. místě před španělštinou po třech letech.



Španělština je brána jako volnočasový jazyk, který lze velmi dobře využít třeba na dovolené v zahraničí.



Němčina je ale jazykem byznysu.



„Středně pokročilou znalostí angličtiny, která již vyžaduje znalost jazyka na běžné komunikační úrovni, se může chlubit přibližně patnáct procent populace, velmi pokročilou pak sedm procent,“ říká Božena Půbalová, jež v Českém statistickém úřadu zodpovídá za statistiky vzdělávání.



Odlišná situace však nastává, pokud se na znalosti angličtiny podíváme z hlediska věku. Podle Půbalové se na číslech významně projevuje vliv výuky angličtiny ve školách i její dominance, například na internetu.



„Mezi plnoletými do 30 let neumí anglicky pouze 18 procent lidí, téměř polovina z nich je naopak přesvědčena, že anglicky umí na středně pokročilé či dokonce velmi pokročilé úrovni. Z lidí ve věku 30 až 50 let se anglicky nedomluví polovina a podíl těch s pokročilou znalostí se snižuje na necelou čtvrtinu. Mezi staršími padesáti let je angličtinářů jen 18 procent, s pokročilou znalostí jazyka jen 7 procent,“ dodává Půbalová.

Rozdíly vytváří i nejvyšší dosažené vzdělání. Anglicky totiž neumí více než 82 procent lidí se středoškolským vzděláním bez maturity.

Alespoň minimální znalost cizího jazyka mají necelé čtyři pětiny (79 procent) Čechů ve věku 18 až 69 let. Znalost němčiny uvádí 35 procent obyvatel. Ve většině případů se ale jedná jen o minimální (12 procent) či základní (14 procent) znalost.

Ruštinu jako jeden z ovládaných cizích jazyků uvedlo 28 procent lidí, ovšem celých 43 procent z nich bylo starších 40 let.