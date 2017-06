ANKETA: Karakal, nahur nebo baribal? Hlasujte o nejhezčí květnové mládě

Baribal, Zoo Olomouc

Počasí se ustálilo a pro medvíďata baribalů nastal vhodný čas k opuštění „brlohu“ mezi čtyřmi stěnami. V pondělí 22. května byla s matkou na několik hodin zkušebně vypuštěna do výběhu, kde mají z bezpečnostních důvodů vytvořenu ohrádku.

Trvalo pouze několik okamžiků, než začali oba raubíři hbitě šplhat po všem, co jim přišlo do cesty. Seznámení s elektrickým ohradníkem jasně určilo hranice oblasti jejich pohybu, ale nepříjemné překvapení hodili okamžitě za hlavu a raději se věnují hře „Kdo vyleze výš?“. Na zbylém prostoru výběhu si čerstvé jarní trávy užívá jejich otec. Celá rodinka se takto může seznámit a dát nám najevo, jak to vidí dál.

Bizon, Zoo Praha

Svého šestého potomka přivedla na svět třináctiletá samice Křivorožka. Otcem mláděte, které se narodilo v noci na 5. května přímo ve výběhu, je čtrnáctiletý býk Tjeko z Arnhemu. Mládě i matka jsou v pořádku a návštěvníci je mohou vidět venku každý den.

Gepard, Zoo Dvůr Králové

Dvě geparďata se narodila na konci března, ale zoo o nich informovala až v květnu. Gepardí bratři jsou zatím umístěni v zázemí zahrady a čekají na přesun do výběhu v návštěvnické části. Gepardí samice Darili odchovala ve dvorské zoo už 14 mláďat, v roce 2014 dokonce první paterčata v historii zahrady. Jedenáctiletá Darili se doposud pářila vždy se samcem Nesciem, v případě těchto dvojčat je však otcem mladý samec z Francie jménem Ukulélé.

Karakalové, Zoo Dvůr Králové

Tři modrooká koťata karakalů s typicky černými štětinkami na uších už chodí ven.. „Při první preventivní prohlídce, která proběhla dva týdny po porodu, jsme zjistili, že se stejně jako v loňském roce jedná o dva kluky a jednu holčičku,“ popisuje zooložka Gabriela Linhart. S koťaty zůstává pouze matka. Otec Mazuri obývá vedlejší výběh.

Kůň Převalského, Zoo Praha

V Zoo Praha se 17. května narodilo hříbě koně Převalského. Jeho matkou je klisna Jessica. Jedná se o celkově 232. narozené hříbě koně Převalského v pražském chovu. Klisnu i hříbě mohou návštěvníci vidět ve výběhu.

Klisna je tak dalším záznamem v celosvětové plemenné knize, kterou pražská zoo vede od roku 1959. Kůň Převalského zmizel z volné přírody v roce 1969, kdy byl v červnu spatřen poslední v altajské Gobi. Následně už byla stáda jen v zoologických zahradách. Zatím pražská zoo do Gobi B, místa jejich původního výskytu, přepravila letounem CASA již 27 koní. Letos je plánován odlet na červen a do Mongolska zamíří další koně Převalského.

Lachtan, Zoo Praha

Mládě lachtana jihoafrického se narodilo mamince Abebě a tatínkovi Melounovi dne 26. května. Je sourozencem oblíbeného Mamuta a vnukem legendárního Gastona.

Los evropský, Zoo Brno

Losí stádo brněnské zoo se rozrostlo o nového člena. Samice Raija porodila jedno mládě, u kterého zatím neznáme pohlaví. Vidět ho ale zatím není úplně snadné, losata totiž v prvních dnech po narození zůstávají skrytá v podrostu a nenásledují matku, naopak čekají, až se k nim sama vrátí.

Los evropský, Zoopark Chomutov

Skupina losů evropských v zooparku se rozrůstá. Před několika dny přivezli pracovníci zoologie z německého Mnichova roční samici jménem Quanita a v sobotu 6. května ráno přibyla další losí slečna. Narodila se pětileté Nette a čtyřletému Maximusovi. „Nette porodila své třetí mládě skoro přesně po roce. Samec Tobias se narodil 12. května 2016, letošní přírůstek, losí slečna, o šest dní dříve, “ uvedl zoolog Miroslav Brtnický. Matka s mládětem je prozatím velmi plachá, ale jako už zkušená matka se o své mládě vzorně stará.

Mangusta, Zoo Plzeň

Mangusta žíhaná obývá převážně Východní, jihovýchodní, ale i Střední Afriku. V Zoo Plzeň se daří ji pravidelně odchovávat a je to oblíbené zvířátko především u mladších dětských návštěvníků. Samice rodí pravidelně dvě až čtyři mláďata po dvouměsíční březosti. Je to společenský tvor a v přírodě může skupina čítat i 30 jedinců.

Marabu africký, Zoo Dvůr Králové

Na konci března se v ZOO Dvůr Králové vylíhlo mládě marabu afrického a v současné době je stále s rodiči na hnízdě. Informace o mláděti poslala zoo až v květnu. Zoo tak po šesti letech úspěšně odchovala mládě přirozeným způsobem a řadí se tak mezi pouhé dvě zoologické zahrady v Evropě, kterým se to za poslední rok podařilo.

Matkou malého marabu je devítiletá samice dovezená z nizozemské Zoo Emmen. Se samcem, který se do Dvora Králové dostal už na konci osmdesátých let přímo z Afriky. „Nejtěžší v chovu tohoto afrického druhu ptáků je sestavit správný pár. Samci chovaní v lidské péči totiž bývají agresivní a mnohdy se stane, že samici napadnou nebo dokonce zabijí. My jsme rodiče úspěšně spojili až po třech letech snažení,“ popisuje kurátor ptáků Michal Podhrázský.

Nahur modrý, Zoo Praha

Mládě nahura modrého se narodilo 29. května. Jedná se o vůbec první mládě tohoto druhu narozené v pražské zoo.

Sob karelský, Zoo Praha

Mládě soba karelského, samička, se narodila dne 16. května. Letos mohou návštěvníci obdivovat ve výběhu dokonce tři mláďata tohoto druhu, všechna se narodila v druhé polovině května.

Sob polární, Zoo Brno

Teprve pár dní mají dvě mláďata soba polárního,která se narodila koncem května. Barča a Bonifác mají společného otce, je jím samec Karel. Maminkou malé Barči je sobice Jarina, maminkou Bonifáce je samice Malá, pro kterou je to teprve druhé mládě. V současné době má brněnská zoo celkem 16 sobů polárních, z toho pět mláďat, která se narodila letos na jaře.

Sob Polární, Zoo Olomouc

Velmi živo je ve výběhu sobů polárních. Svou otcovskou kariéru zahájil před koncem roku nový chovný samec. Několikaměsíční napínavé očekávání bylo v průběhu května odměněno narozením deseti mláďat. Dvě byla neživotaschopná a zbývajících osm malých sobíků v několika barevných variantách se pohybuje jak v prosklené ubikaci, tak po venkovním výběhu. Jako vysokobřezí se jeví i poslední dvě samice.

Vlk Hudsonův, Zoo Olomouc

Ve výběhu vlků Hudsonových začala z nory vylézat štěňata. Přesný počet ani pohlaví zatím nejsou známé. S touto skupinou se počítá jako s obyvateli vlčího Safari, které bude další zprovozněnou etapou a naváže na prostor Euroasie.

Výr velký, Zoo Děčín

Celkem čtyři mláďata letos vyvedli na svět výři velcí z děčínské zoologické zahrady. Odchov tohoto druhu se v zoo daří již několik let. „Letošní snůška byla 100% úspěšná, ze všech snesených vajec se vyklubala zdravá výřata. Vejce snesla samice na konci měsíce března a zhruba pět týdnů je zahřívala. Samec ji po celou dobu obstarával potravu. Nyní jim jsou cca čtyři týdny,“ popsal ošetřovatel Pavel Liška.

Výří sourozenci ve společném hnízdě strávili zhruba dva týdny. Poté byla dvě mláďata odebrána a předána Střední lesnické škole ve Šluknově, kde z nich vypiplají zvířata vhodná k sokolnickým ukázkám. Zbylá mláďata zůstala v zoo a rodiče o ně vzorně pečují. Na hnízdě budou krmena ještě přibližně tři týdny, pak by se o obstarání potravy měla začít snažit sama. K prvním pokusům o létání se odhodlají zhruba ve věku 9 týdnů.

Zebu zakrslý, Zoo Děčín

Nejčerstvějším přírůstkem děčínské zoo je samička zebu zakrslého. „Telátko je na světě týden a matka se o něj pečlivě stará. Hnědé zbarvení zdědilo po své matce, otec je černý s bílými znaky. Je již pátým mládětem tohoto druhu odchovaným v zoo. Expozice těchto zvířat je prvním výběhem, který je přivítá po vstupu do zoo,“ uvedla mluvčí zoo. Zebu zakrslý patří ve zvířecím světě k rekordmanům. Jde totiž o nejvzácnější a zároveň nejmenší plemeno domácího skotu na světě.

Název pochází z tibetštiny a znamená „hrbatý“. To proto, že typickým znakem pro tento druh skotu je nápadně vyčnívající hrb na hřbetě, který je složen z tukové tkáně a slouží podobnému účelu jako hrb u velbloudů. Dalším znakem všech plemen zebu jsou také dlouhé odstávající uši, které slouží k termoregulaci. Zebu zakrslý dosahuje hmotnosti do 200 kg a nepřevyšuje kohoutkovou výšku jednoho metru.