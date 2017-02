ANKETA: Lednová mláďata jsou ušatá! Hlasujte!

Zoo Ostrava

V expozici Noční Tanganika se v polovině ledna narodila dvě mláďata komb ušatých. Obě jsou zatím zcela odkázána na péči svých matek a tráví čas v bezpečí budek. Návštěvníci ostravské zoologické zahrady je však mají možnost pozorovat díky kamerám, které budky snímají.

Jedno mládě se narodilo 13. a druhé 17. ledna. Jejich matkami jsou zkušené samice, které již několik mláďat odchovaly. V přírodě rodí komby do hnízd ve stromových dutinách, kde jsou bezbranná mláďata ukryta v bezpečí před případnými predátory. V zoo proto mají tyto poloopice k dispozici několik budek, které stromové dutiny nahrazují. V nich tráví mláďata první dny svého života, přičemž samice je mohou čas od času přenášet a budky střídat. Aby mohli chovatelé odchov nočních primátů pozorovat a zvířata přitom nebyla nijak rušena, byly do budek naistalovány kamery, které vnitřní prostor nepřetržitě monitorují. Záznam z kamer je přenášen i na obrazovku v pavilonu Tanganika, takže návštěvníci ostravské zoo mají možnost sledovat, co malé komby v budkách dělají.

Zoo Ostrava chová komby ušaté od roku 2008. Za tuto dobu se zde podařilo odchovat 12 mláďat. Vše zatím nasvědčuje tomu, že i dvě nejmladší budou úspěšně odchována.

Zoo Dvůr Králové

Prvními mláďaty nového roku se v Zoo Dvůr Králové stala čtveřice koz kamerunských. Ty v noci z 1. na 2. ledna doplnilo mládě drila černolícího. U těchto afrických primátů je to tak druhý přírůstek během pouhých osmi dnů.

Chovu drilů černolících se v královédvorské zahradě velmi daří. „Přímo na Štědrý den nám jako dárek nadělila samice Kebale zdravého samečka a hned po Novém roce k němu přibylo další mládě. To přišlo na svět v noci z 1. na 2. ledna 2017 a matkou se stala samice Kumasi,“ říká Michal Podhrázský, kurátor primátů. Na přelomu roku si tak dvorská zoo zopakovala loňský úspěch, kdy se tu v lednu narodila také dvě mláďata v průběhu osmi dnů.

„Naše skupina drilů je poněkud neobvyklá tím, že v ní chováme dva samce, dominantního a většího Chepa a menšího Ricarda. U obou z nich jsme zaznamenali páření samic, a proto nyní nemůžeme s určitostí říci, kdo je otcem mláďat,“ vysvětluje Michal Podhrázský.

Drilové černolící přitahují pozornost zejména díky svému typicky černému zbarvení tváře. Ve volné přírodě je to kriticky ohrožený druh obývající tropické lesy západní Afriky. Dvorská zoo má v současné době díky dvěma novým mláďatům největší skupinu v evropských zahradách, která čítá 11 jedinců.

Úplně prvními přírůstky roku 2017, narozenými 1. ledna, se však staly tři samičky a jeden sameček koz kamerunských. Tento druh rozmnožuje dvorská zoo pravidelně a jen v loňském roce se tu narodilo 19 mláďat. Kozy kamerunské jsou součástí dětské zoo, kde se návštěvníci mohou dostat přímo do jejich výběhu a nakrmit je.

Zoo Praha

Od počátku roku se narodilo a vylíhlo již 24 mláďat deseti druhům zvířat v Zoo Praha. Patří k nim především kopytníci.

Na svět přišla zvířata uvnitř svých zateplených obydlí i ve venkovním mrazu. Některá z nich dokonce přímo před zraky návštěvníků, jako například sameček lamy guanako, který se narodil na Tři krále ve výběhu. Necelé dva týdny poté se ve stejné skupině lam narodila i malá samička, a tak si nyní mohou obě mláďata užívat zasněženého výběhu společně. Lamy guanako jsou původem z horských oblastí jižní Ameriky, mrazům jsou dobře přizpůsobené hustou srstí, a tak je návštěvníci mohou vidět venku každý den.

Dalším letos narozeným mládětem z řad kopytníků je i voduška abok. Sameček Holly se narodil 18. ledna matce Luise a otci Dexterovi. Jedná se celkem o 26. mládě tohoto afrického sudokopytníka narozené v pražské zoo. Vodušky abok ve volné přírodě obývají vlhké savany a mokřady jižního Súdánu a Etiopie, a tak, na rozdíl od lam guanako, novorozený sameček Holly přebývá zatím v teple zázemí.