Antibabiš. Negativní postoje nefungují

V čem spatřujete obrovský propad ČSSD?

Vyhýbali se totiž tématům, která Čechy skutečně zajímají. To znamená migrace a obecně hrozba migrace jako ohrožení stávajícího životního standardu. To bylo klíčové. Lidé si sice řekli, dobrá, zvedli nám platy, důchody, ale taky se zvedají životní náklady a do budoucna jsou měkcí vůči migrantům. Našim dětem, případně vnoučatům, by se rapidně zhoršila životní úroveň. Češi dobře sledovali, co se děje v sousedním Německu a Rakousku. Tato témata si osvojili jiní. Na to doplatili i komunisté.



Proč nefungovala taktika „antibabiš“?

Lidé nemají rádi antiprogramy, které jsou perzonifikovány proti jednomu politikovi. Ve výsledku to naopak mobilizovalo jeho podporovatele, kteří si řekli: „Chtějí ho vytlačit z politiky, musím ho podpořit.“ Mnozí si asi řekli – ať se ukáže. Babiš ovšem vyvolal obrovskou naději, a může proto vyvolat veliké zklamání.



Vydrží Babišovým odpůrcům odhodlání, že nakonec nevyměknou a do vlády někteří vstoupí?

Spíš to vidím na menšinovou vládu. Na lidi typu Jana Švejnara, politicky vlídnou tvář odborníka se zkušenostmi ze zahraničí. Část stran půjde možná do konstruktivní opozice, kdy někdy menšinovou vládu podpoří, když se s užitečnými zákony ztotožní, a ostatní odmítnou. Záleží také na ústupcích, které jim ve vedení Sněmovny a výborů vítězové nabídnou. Strany, které už s Babišem ve vládě jednou byly, mají zase zkušenost s tím, že na ně vlastně zbývala „ohlodaná kost“, a podruhé se tomu vyhnou, aby šly do vlády znovu. Vláda bude podle mě vznikat dlouho, možná až do Vánoc. Ten čas ale poslouží mnohým k oddechu a rekonstrukci sil, hlavně u sociálních demokratů a komunistů. Také ODS bude řešit faktické dvojvládí předsedy Petra Fialy na straně jedné a Václava Klause mladšího na straně druhé.



Je reálné, že se strany domluví a pošlou Babiše do opozice?

Tomu nevěřím. Zničilo by je to. Jako by mnohé zničilo být s Andrejem Babišem přímo ve vládě. Antibabiš dlouhodobě nespojuje. Partneři by si nevěřili a voliči by je potrestali.