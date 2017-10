Arnoštová: Zjednodušila bych podmínky pro lékaře

Vedete speciální kampaň?

Někdo říká, že bude chodit mezi lidi, jako kdyby předtím mezi ně nechodil a musel začít až kvůli volbám. Mojí devízou je pacientská organizace a pacienti, jsem s lidmi ve stálém kontaktu. Nebudu běhat ani jezdit na něčem speciálním. Zúčastňuji se mítinků a setkání, jinak nic mimořádného.



Máte zkušenost z komunální politiky, čtyři roky jste byla zastupitelkou. Je to cenná zkušenost?

Na politiku mě připravila už zkušenost z ministerstva zdravotnictví, kdy jsem postoupila z referenta až na ředitele odboru. Tam jsem pochopila, že pokud chcete něco změnit, musíte být součástí politické struktury. Jako úředník nezměníte nic. Moje zkušenost začala už v roce 1999, kdy jsem nastoupila na ministerstvo zdravotnictví.



A pražské zastupitelstvo? Působila jste i jako místopředsedkyně České strany sociálně demokratické...

Rok jsem vedla sociální výbor zastupitelstva, je to velká zkušenost, ale je to jiné v komunální politice a jiné na ministerstvu. Je mi bližší legislativní proces, který znám od začátku do konce.



Jste na pražské kandidátce, přinesete si s sebou do velké politiky pražské téma?

Nelze oddělovat Prahu od jiných regionů, ale i Praha má specifické problémy ve srovnání s jinými kraji. Ale pacienti Prahy mají stejné potřeby.



Co považujete za svůj největší úspěch na ministerstvu? Je něco, co jste nestihla?

Můj největší úspěch je, že to se mnou přežila rodina. Je to časově náročné. V profesní rovině se mi podařilo prosadit pacientské organizace do systému zdravotnictví, poprvé budou mít samostatné oddělení na ministerstvu. Bylo to ministerstvo doktorů, a ne pacientů. Ti by měli být u hodně procesů, u vytváření zákonů. Lékaři je někdy vnímají jako stěžovatele, ale tak to není. Mají náboj, energii, a i když jsou nemocní, dělají spoustu věcí, a teď mají šanci vstupovat do legislativy.



Co protikuřácký zákon?

Měla jsem možnost vstupovat i do této části legislativy. Nastartovalo se hodně dobrých věcí.



Jak ho zatím hodnotíte?

Lidé si na něj zvykají, uvidíme, co udělá zima s lidmi postávajícími před restauracemi.



Představte si, že by ČSSD měla po volbách většinu ve Sněmovně, co byste navrhla jako první věc?

Určitě bych zakotvila zmíněné pacientské organizace do zákona, zjednodušila bych také podmínky pro lékaře.