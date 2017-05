Audioknihy vyvolávají představivost

Měl jsem svoje rádio ve svém dětském pokoji a mluvené slovo jsem poslouchal moc rád. Třeba i různé dramatizace, které se k mému věku ještě úplně nehodily, velkou literaturu, věci na pokračování.

Jako dneska si třeba pamatuju na dramatizaci knihy Na větrné hůrce spisovatelky Emily Brontëové. Byly to ale třeba i romány Victora Huga a tak dál. A s bratry jsme dostávali i gramodesky Supraphonu s mluveným slovem. Takže mluveného slova jsme poslouchali hodně.



David Matásek Čtyřnásobný otec, herec a hudebník. Je mu 54 let.



Už za studií na pražské Státní konzervatoři stál poprvé před kamerou a hned první role mu vynesla slávu. V nerozlučné dvojici spolužáků hrál po boku Pavla Kříže postavu gymnazisty Kendyho v komedii Jak svět přichází o básníky.



Loni vysílala televize Prima seriál Polda, kde hrál hlavní roli policisty, který se po mnoha letech probudil z kómatu a sžívá se se světem nejen moderních technologií. Na Nové scéně Národního divadla hraje například v představení Dotkni se vesmíru a pokračuj.



Dnes, kdy sám velice často načítám audioknihy, vím, že pro herce je to vedle umělecké stránky věci i velmi dobrá řemeslná průprava, protože mikrofon je opravdu nemilosrdný. Nic vám neodpustí. Na divadle, ve filmu nebo v televizi se nějaká drobnost ztratí, přeslechne nebo zmizí v určitém gestu, ale před mikrofonem ne. A pokud máte osvíceného režiséra, tak vás těmi úskalími provede. Fakt to dělám rád.

A když je ta literatura přinejmenším dobrá, je to pro herce velký úkol. A pokud to dopadne dobře, může se pro posluchače jednat o velký zážitek. Překvapilo mě, jaký má poslech audioknih dosah. Nechci se chvástat, ale nejednou se mi stalo, že mi nějaký kamarád pochválil nějaké čtení nebo dramatizaci. Že to je to jediné, na čem se v kanceláři dohodli. Jde třeba o výtvarníky nebo architekty, kteří při práci poslouchat můžou. A výběr mluveného slova je dnes obrovský, takže mají z čeho vybírat. Je skvělé, že v dnešní době doslovnosti vyvolává audiokniha potřebu představivosti. Zrovna před nedávnem jsem dokončil nahrávku jedné nové audioknihy. Jde o dramatizaci románu Robin Hood. Byl jsem obsazen do namluvení titulního hrdiny.



Uvědomil jsem si, že děti potřebují hrdiny, a tenhle plebejský hrdina byl hrdinou i mého dětství. Jsem rád, že jsem se k němu a jeho příběhu mohl vrátit. Robin Hood je archetypální hrdina, je tu odvaha, spravedlnost, morálka a další záležitosti. V dětské duši se tyhle hodnoty poprvé formují. Takže by tenhle příběh měl znát každý. Tedy – dospělí ho znají a k dětem se může teď dostat právě prostřednictvím poslechu audioknihy. Je to cesta, kterou se literatura může dostat k dětem. Jak se dnešní mladý posluchač, ten chudáček zahlcený technickými vymoženostmi, může s literaturou poprvé potkat a začít pak číst i tištěné knihy, například Robina Hooda.