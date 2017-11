Babiš zaútočil na Topolánka a vnitro tají jména

Do včerejších 16 hodin, kdy vypršela lhůta pro podání přihlášek, zaregistrovalo ministerstvo vnitra osmnáct přihlášených. Definitivní počet, těch, kteří budou opravdu bojovat o Hrad, budeme znát 24. listopadu. Do té doby zkontroluje vnitro platnost dokumentů a podpisů.



Včera došlo ke sporu mezi dvěma úřady – ministerstvem vnitra a Úřadem na ochranu osobních údajů. Šlo o utajování dalších jmen kandidátů. Ty nechtělo ministerstvo zveřejnit, Úřad na ochranu osobních údajů tvrdí, že toto nařízení se na prezidentské volby nevztahuje. Veřejnost tedy nezná jméno jednoho uchazeče (viz box dole Bezejmenný. Fantom Hradu).



Hlasy lidu 441 170

V roce 2012 získali uchazeči o prezidentské křeslo mezi občany České republiky 441 170 podpisů, které ministerstvo vnitra uznalo jako platné. Skutečný počet podpisů předložených na arších byl o asi sto tisíc vyšší, ale neprošly kontrolou.



Vzruch do posledních vteřin před oficiální uzávěrkou vnesl předseda ANO Andrej Babiš. Ten reagoval na nečekanou kandidaturu expremiéra Mirka Topolánka, který ohlásil kandidaturu tři dny před uzavřením kandidátského seznamu. „Já jsem žádného kandidáta nekomentoval, ale v tomto případě to budu komentovat velice silně,“ řekl včera Babiš. Někdejšího premiéra a předsedu ODS označil za nejzkorumpovanějšího předsedu vlády v historii Česka. První místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek hned po volbách do Sněmovny řekl, že osobně podporuje znovuzvolení současného prezidenta Miloše Zemana. Toho zná podle svých slov mnoho let a váží si ho jako politika i jako člověka.



Mezi pěti posledními přihlášenými byla (možná) jedna žena, ale pravděpodobně nesplní pravidla nominace. Před pěti lety v přímé volbě vybírali lidé ze šesti mužů a tří žen, letos to něžné pohlaví vzdalo. Europoslankyně Zuzana Roithová a Jana Bobošíková a herečka Táňa Fischerová nenašly pokračovatelky. V roce 2012 byl věkový průměr devíti kandidátů 59,44 roku. Nejmladším byl senátor Jiří Dienstbier. Pokud by ministerstvo vnitra nevyřadilo kvůli neplatným podpisům Tomia Okamuru, mohl to být on – v roce 2012 mu bylo rovných čtyřicet. Letos je nejmladším lékař Marek Hilšer, tomu je 41 let. Nejstarší byl v minulém klání čtyřiasedmdesátiletý Karel Schwarzenberg. Letos jsou seniorními uchazeči, o kterých se ví, úřadující prezident Miloš Zeman a bývalý šéf mladoboleslavské automobilky Vratislav Kulhánek. Oběma je 73 let.



Rozdíl je letos mezi těmi, kdo sbírali podpisy od obyvatel v ulicích, a těmi, kteří sháněli autogramy v parlamentních kuloárech. Posledně jmenovaní byli v roce 2012 jen tři, v letošním roce sedm. Expremiér a bývalý šéf ODS Mirek Topolánek dokonce pouhý den před odevzdáním přihlášky.

Bezejmenný. Fantom Hradu Chce být prezidentem, ale zákon zakazuje zveřejnit jeho jméno. Podle Kláry Pěknicové z tiskového odboru ministerstva vnitra si prezidentskou kandidaturu už před časem zaregistroval 73letý muž. Jeho jméno je však tajné. Pán sehnal jen jeden podpis poslance – i jméno tohoto politika bylo ještě včera tajné.



Zatímco všichni ostatní uchazeči o funkci se k ní hlásí, aby si získali přízeň voličů, vnitro identitu kandidátů kvůli ochraně osobních údajů nezveřejňuje. Úřad pro ochranu osobních údajů s takovým postupem nesouhlasí.



Přihlášku do prezidentských voleb podalo do včerejšího dne 18 kandidátů, z toho sedm s podporou poslanců či senátorů. Pokud neznámý senior do včerejšího odpoledne nedodal zbývajících 19 poslaneckých autogramů, jeho jméno zůstane neznámé.