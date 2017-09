Bezpečnost na internetu je třeba řešit už od mládí

Děti se dnes učí s počítačem nebo mobilním telefonem dřív, než začnou pořádně mluvit. Je třeba jim ale co nejdříve vysvětlit, že on-line prostředí je plné nástrah.



Pozor na Avril Zpěvačka Avril Lavigneová je nejnebezpečnější celebritou na internetu. Podle výrobce bezpečnostního softwaru McAfee vyhledávání stránek na základě hesla Avril Lavigne přináší zvýšené riziko zavirování počítače nebo mobilu.

Zadání jména zpěvačky do vyhledávače představuje pro uživatele internetu pravděpodobnost 14,5 procenta, že narazí na škodlivý software. Druhou nejrizikovější osobností je pro uživatele americký zpěvák Bruno Mars.

„Největší riziko hrozí dětem ve chvíli, kdy se naučí na internetu samy komunikovat. Je dobré je rovnou nachystat na situace, kdy je s jistou pravděpodobností mohou kontaktovat lidé, kteří nemusí mít ty nejčistší úmysly. U starších lidí je to naopak určitá naivita a neznalost moderních technologií. Snáze se tak dají oklamat nebo okrást,“ nastiňuje rizika Martin Kožíšek, autor projektu Seznam se bezpečně.

Mnohé instituce také podporují projekty, které se na vzdělání mladých v on-line prostředí zaměřují. „Vzdělávání v on-line bezpečnosti považujeme za klíčové především u dětí a mladých lidí. Úspěšné projekty je vtahují do prostředí kyberprostoru, kde mohou zničehonic začít platit úplně jiná pravidla. To považujeme za cenný přístup, díky kterému se publikum naučí předcházet nežádoucím situacím a zapamatovat si pravidla bezpečného chování,“ vysvětluje Jaroslava Rudolfová, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Podpora projektů 200 Tolik tisíc korun získaly přes ČSOB Nadační program vzdělání projekty: Fórum pro prožitkové vzdělávání zaměřující se na prevenci kyberšikany na školách a také Národní institut bezpečnosti a vzdělávání s projektem internetové bezpečnosti na školách.



Svá data a často i důvěrné informace či údaje si nehlídají ani studenti, kteří už by měli být lépe poučeni. Z průzkumu, který pro Raiffeisenbank zpracovala agentura NMS Market Research, vyplývá, že čeští studenti často nepoužívají antivirový program, neaktualizují software a stahují aplikace z různých neověřených zdrojů,

Přitom pravidlo instalovat na mobilní telefon aplikace pouze z oficiálních zdrojů zná 85 procent studentů, zatímco o pravidelné aktualizaci mobilních telefonů ví 72 procent mladých lidí. I když studenti svůj telefon používají často místo počítače, zdaleka se k němu nechovají tak zodpovědně. Na svém počítači má antivirový program skoro každý, avšak ve svém chytrém telefonu ho skoro třetina uživatelů nemá.

Kyberšikana Jde o jakékoliv chování, jehož záměrem je vyvést z rovnováhy, ublížit nebo zastrašit či jinak ohrozit oběť pomocí moderních technologií.

Je ale nutné, aby oběť byla napadána cíleně a opakovaně. Nejzávažnější je vydírání.

„Vysoké procento studentů se tak zbytečně vystavuje možnosti napadení svého mobilního nebo internetového bankovnictví,“ varuje mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.



Využívání technologických novinek jsou při tom Češi celkem otevření. V budoucnu se chystá častější využití biometrických údajů. Přihlášení ke svému účtu pomocí otisku prstu by se líbilo skoro třem čtvrtinám dotázaných. Dvě třetiny Čechů by také uvítaly platbu mobilním telefonem. Jiné technologie naopak budí obavy. Robotického bankéře by vyzkoušela jen třetina dotázaných a implantování čipu dokonce jen každý pátý.

„Počet útoků na mobilním zařízení strmě stoupá, pro útočníky jsou nepozorní uživatelé snadným cílem,“ říká Petra Kopecká z Raiffeisenbank.

Nebezpečí číhá také na sociálních sítích. „Až třetina profilů je falešná nebo neuvádí pravdivé informace. Ověřujte si proto, s kým se bavíte, a nevěřte každé informaci, kterou zde získáte. Buďte také obezřetní, co na sociální síť vkládáte,“ varuje Kožíšek.



V pondělí se konala v Praze konference HackerFest zaměřená na bezpečnost v IT prostředí. Chránit se totiž musí také firmy. „Jediným způsobem, jak efektivně řešit zabezpečení v oblasti IT, je prevence. Tedy kromě technologických prostředků investovat do vzdělávání. A nastavit správně procesy a bezpečnostní pravidla,“ shrnuje odborník na IT bezpečnost Ondřej Ševeček.