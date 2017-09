Bohatí Pražané na pohřbech šetří, Ostraváci za ně utrácejí

Češi pohřbívají bez obřadu. Dřív by to byla pohana, dnes to neřešíme Češi si už zvykli na pohřby zcela bez obřadu. Autorku knihy O smrti a pohřbívání a ­antropoložku Olgu Nešporovou z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí to nepřekvapuje.

Je to vlastní jen nám Čechům, nebo můžeme pozorovat trend v celé Evropě?

Protože se tématem pohřbívání zabývám dlouhodobě, mohu říct, že v rámci Evropy je to zcela ojedinělé. Je to české specifikum. Pouze v jednom z­ pobaltských států je také vysoké procento pohřbívání bez obřadů, ale tam je to dané ekonomickou situací. Nám se ale, zvláště v této době, daří dobře.

Nelze říci, že když vyděláváme víc, tak budeme také víc utrácet za drahé pohřební obřady. Taková praxe u nás nefunguje. Dokonce to není ani tak, že by chudí lidé pohřby nedělali, zatímco bohatí ano. Mnohdy je to totiž právě naopak. Problém je totiž v ­tom, že lidé, a nezáleží na příjmech, necítí potřebu se se zemřelým rozloučit. Dá se tvrdit, že si Češi raději koupí nové auto?

Řekla bych to jinak. Je to změnou našich priorit. Česká společnost je dnes hodně individualizovaná, není tu náboženské zázemí jako v jiných státech. Náboženství totiž vytváří pocit, že by nějaké zakončení lidského života být mělo. Čtyřicet let byla církev zatlačena do pozadí, společnost si odvykla. Ani rok 1989 to nezměnil?

Část lidí se k církevnímu pohřbívání vrátila, ale ta část, která do kostela nechodí, nenašla nic, co by dřívější stav nahradilo. Pohřby se před změnou režimu odehrávaly více v ­rodinném kruhu. Lidé si řekli, že stejně nikdo nepřijde. Nebo jsou v rodině rozhádaní a nechtějí řešit, koho pozvat a koho ne. Neudělají nic. Není to šťastná volba. I­ pro pozůstalé by bylo lepší, kdyby obřad uspořádali. Není ale vzácný názor, když lidé řeknou, že by všechny pohřby zrušili.