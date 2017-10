Boom písně Když nemůžeš, tak přidej nás překvapil

V pátek vám vyjde debutové album Konnichiwa. Jak byste ho v pár slovech popsali?

Je to pestrá, hravá deska, na které jsou i naše nejznámější hity. Moc se těšíme, až ji uslyšíte, protože z ní máme velkou radost!

Obsahuje i váš zatím nejznámější song Když nemůžeš, tak přidej. Čekali jste, že se z něj stane nejvíc ke sportu budící píseň?

Že může zasáhnout sportovce, jsme čekali už jen proto, že v ní hraje zásadní roli Zátopkův zlidovělý výrok. Že ten boom bude až tak šílený, jsme ovšem nečekali.

Na albu je i aktuální singl Pojď, zapomenem. Klip k ­němu jste natáčeli v Japonsku, vlastně díky předkům v domácím prostředí. Jaké to bylo?

Byla to skvělá zkušenost. Natáčeli jsme čtyři dny v­ kuse a­ spali jsme tak 2,5 hodiny denně, ale to nadšení z ­toho, že jsme mohli dělat, co nás baví, na druhé straně zeměkoule, bylo hrozně nabíjející. Naháněli nás asi pětkrát i strážci zákona, protože málokde se mohlo oficiálně natáčet. Navíc jsme na to byli jen sami dva s Ondrou Urbancem, takže každý měl několik rolí. Neměli jsme žádný štáb a byl to punk. Chtěl bych to zažít znovu.

Konnichiwa Album Konnichiwa vychází tento pátek. Jsou na ní i skladby Cesta z města, Když nemůžeš, tak přidej a ­Pojď, zapomenem.

Desku kapela pokřtí na společném koncertě se skupinou Poetika v Lucerna Music Baru 31. října. Lístky jsou ještě v prodeji za 190 korun. Kmotrou desky bude zpěvačka Ewa Farna.

Dá se říct, jaká je vaše nejoblíbenější píseň z desky a proč?

Neustále se to mění. Ale v ­tuto chvíli to je Anděl, protože k té písni mám silný, dost aktuální citový vztah.

31. října odehrajete v Lucerna Music baru jediný koncert, který kvůli tragickým událostem zbyl z vašeho podzimního turné. Už můžete prozradit, kdo bude kmotrem desky?

Album nám pokřtí Ewa Farna a můžete se těšit na nabitý koncert. Bude zároveň posledním oficiálním v roce 2017, takže to budeme chtít velké.

Původně plánované turné s kapelou Poetika jste přesunuli na březen příštího roku. Jak jste se dali dohromady a ­těšíte se na společnou šňůru?

Ono to všechno asi ještě chvíli potrvá, ale věřím, že jsme silná parta a že je Šimon, i když tak nevypadá, v jádru tvrďák, takže to snad rozdýcháme. Kluky známe z ­prostředí koncertů a večírků kapel, kde jsme pochopili, že je to hodně pohodová parta. Na šňůru se těšíme moc a ­navíc to podle aktuálních předprodejů vypadá, že bude vyprodaná.