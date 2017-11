Brněnská Slatina je přetížena dopravou, říká její starosta Jiří Ides

Které projekty jsou ve Slatině nejzásadnější pro aktuální volební období a jak to momentálně vypadá s jejich realizací?

Nejdůležitějším tématem ve Slatině je jednoznačně doprava. Slatina je už mnoho let přetížena dopravou plynoucí zejména z průmyslové zóny. Tam denně přijede do práce přibližně osm tisíc lidí a Řípská ulice přivádí i veškerou nákladní a osobní dopravu. Řešením je vybudování obchvatu Slatiny a přímého dopravního napojení průmyslové zóny na D1. Jedná se o potenciální investici ŘSD, se kterým se snažíme intenzivně jednat. Stejně tak i s vedením města Brna, aby došlo k co nejrychlejšímu dokončení této zcela klíčové dopravní stavby, která se připravuje již mnoho let. Předpoklad získání územního rozhodnutí pro tuto stavbu je podle posledních informací v průběhu roku 2018 a následná realizace musí z úrovně ŘSD proběhnout ihned po získání potřebného povolení. Mezi další důležité věci, které řešíme a plníme, patří nezvyšování nájemného v obecních bytech, budování nových míst v mateřských školách, navýšení kapacit základních škol, vznik nových parkovacích míst, podpora volnočasových aktivit organizací na území Slatiny a mnohé další.

Jednou z výrazných investic, kterou nyní realizujete, je výstavba nových parkovacích míst. Můžete tento projekt přiblížit?

Na budování parkovišť se zaměřujeme již mnoho let. Nedostatek míst je problém, se kterým se potýká celé město. V posledních šesti letech se nám podařilo vybudovat 120 nových parkovacích míst a letos přibude dalších 30 ve Vlnité ulici. Pro letošek jsme vyčlenili na parkoviště v rozpočtu 2,5 milionu korun. Jedná se zejména o posílení míst ve vnitroblocích. Těmito parkovišti ovšem výstavba nekončí. Projektujeme již letos další parkování tak, abychom v příštím roce mohli vybudovat dalších 25 až 30 nových míst v Tilhonově ulici.

Brno zatím odložilo zavedení rezidenčního parkování. Jak se k této problematice staví Slatina? Uvítali byste původně navrhované řešení, nebo máte na nedostatek parkovacích míst jiný recept?

Ve Slatině jsme se rozhodli už od začátku se do toho projektu prozatím nezapojit. Jsem přesvědčen, že tento typ parkování by měl být nejdříve vyzkoušen a zaveden v centrální části města a následně se může dál rozvíjet. Jak jsem již zmínil, my parkování řešíme budováním nových parkovacích míst. V případě, že by se systém rezidenčního parkování osvědčil, tak nevylučuji, že by v budoucnu mohl být zaveden i u nás. Prozatím ale o něm neuvažujeme.

Brno se v poslední době potýká s nedostatkem bytů. Jak je to s dostupností bydlení ve Slatině?

Ve Slatině máme devět set obecních bytů, které jsou samozřejmě plně obsazeny. Snažíme se již mnoho let držet nájemné na takové hladině, abychom z něj mohli dál domy regenerovat, ale současně lidem zbytečně nesahat do peněženek a nájemné nezvyšovat. Všechny domy máme již zatepleny a opraveny a v příštích letech přijdou na řadu nová bytová jádra. Co se týče soukromých developerských projektů, tak ve Slatině nám končí výstavba nového sídliště v Zeleném městě a v ulici Za Kostelem. V posledních osmi letech vyrostlo ve Slatině na osm set nových bytů.

Vaše radnice se ohradila proti zvýšení nájmů v městských bytech. Nakonec k#němu přesto došlo. Řešíte situaci ještě dál, nebo je to pro vás uzavřená kapitola? Přinesla nová pravidla i pozitiva?

O zvýšení nájmu u nově přidělovaných městských bytů rozhodlo Zastupitelstvo města Brna. Naše městská část s tím od začátku zásadně nesouhlasila. Městských částí bylo víc, ale nebylo k jejich názoru bohužel přihlédnuto. V pravidlech je nově správně zakotvena například povinnost přihlášení trvalého bydliště do nově přiděleného bytu. Předpokládám, že současné vedení města se k novým pravidlům již nebude chtít vracet. Uvidíme, jak se situace vyvine v dalších letech.

Které je vaše oblíbené místo ve Slatině?

Náměstí, které se stalo před deseti lety přirozeným centrem, a pomyslně tak propojilo „starou“ Slatinu a sídliště. Je to místo, kde se odehrávají koncerty pod širým nebem, farmářské trhy, hody, Vánoce a spousta jiných akcí. Oblíbili si ho místní včetně mě. Stalo se opravdovým srdcem naší městské části.