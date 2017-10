S novým jízdním řádem se v Brně chystá posílení linek

Podle výsledku zasedání městské rady by mělo od 10. prosince, kdy vejde v platnost nový jízdní řád, dojít k navýšení kapacity nejvytíženějších linek a častější obsluze okrajových částí.



„Dopravní plán pro rok 2018 zohledňuje mimo jiné připomínky městských částí,“ říká náměstek primátora Matěj Hollan. Pro tramvajovou dopravu počítá plán s navýšením kapacity linky 1 v pracovních dnech a linky 9 v nepracovních dnech.

Tramvaje číslo 3 by v ranních a večerních hodinách neměly končit ve Vozovně Komín, ale dojedou až na zastávku Rakovecká u přehrady. Posílení se dočká i trolejbusová linka 31 a expresní autobus E56, který propojuje významné zastávky na různých koncích Brna – bohunickou nemocnici, vlakové nádraží v Králově Poli a Technologický park. Změny chtějí radní zavést i u nočních rozjezdů, u nichž by mělo dojít ke zrušení některých zkrácených tras. Nově by tak všechny noční spoje měly jezdit vždy až na konečnou. Na nové noční autobusy se mohou těšit i cestující z Brna do Vyškova a Znojma. Vyjíždět budou o půl jedné z brněnského hlavního nádraží.

Připravuje se také otevření zcela nové minibusové linky na trase Bystrc – Žebětín – Troubsko – Univerzitní kampus. Ta by měla umožnit cestujícím v Troubsku a na Veselce pohodlněji přestupovat na regionální autobusy ve směru na Velkou Bíteš a na Rosice. O tom, zda opravdu všechny návrhy radních vejdou v platnost a jaká bude jejich přesná podoba, se rozhodne při tvorbě nového jízdního řádu v následujících týdnech.