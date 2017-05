Piknikfest v Brně: Celý gastrosvět u nás

Další program festivalu VÝSTAVY

Do 2. června: Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří Gruša – Pohled do života známého českého spisovatele. Do 28. května: Opráski sbrněnskí historje. Originální komiksy v Meeting Brno Pointu. DALŠÍ AKCE 27. května, 16.00: Procházka po židovských stopách ve středověkém Brně – Po stopách židovské historie Brna, sraz na Moravském náměstí. 28. května, 17.00: Film o příběhu vily s následnou diskusí, Vila Tugendhat. 7. června, 8.00: Výlet na výstavu Gerharda Richterado Národní galerie v Praze. Vstup zdarma. Odjezd vlakem EX 572, z hlavního nádraží v 8.09 hodin.