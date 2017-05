Kmeny z devadesátek zaplní brněnské muzeum i ulici

Až do října ● Tento výstavní projekt volně navazuje na stejnojmennou knihu, která spatřila světlo světa na konci roku 2016 a na více než osmi stech stranách reflektuje fenomén alternativní kultury 90. let. ● Vernisáž výstavy proběhne v sobotu v 16 hodin. ● Otevřena následně bude až do 1. října. A to vždy od středy do neděle od 10 do 18 hodin. Ve čtvrtek bude přístupná od 10 do 19 hodin. ● Základní vstupné do celé budovy je 150 korun, snížené činí 50 korun. K zakoupení je i rodinné za 290 korun.