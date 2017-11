Bude stát u Vltavy ruské kolo? Investor hraje s Prahou 5 o čas

Ruské kolo na Smíchově mělo mít šedesát metrů Zřízením kola by se Praha zařadila po bok Vídni, Londýnu i Washingtonu, které mají podobné atrakce. Výrobcem kola měla být nizozemská firma Dutch Wheels.

Původně chystané vyhlídkové kolo mělo stát na části dnešního dětského hřiště. Autoři projektu argumentovali tím, že podobná kola jsou i v jiných evropských metropolích a jde o turisticky velmi vyhledávané atrakce. Revitalizace levého břehu náplavky je plánována už několik let. V posledních letech se tu navíc podstatně zvýšilo také množství pořádaných akcí. Podle smlouvy mělo jít o investici ve výši 200 milionů korun a radnici by měsíčně investor posílal za pronájem 56 500 korun. Nájem by platil až do roku 2026 s možností prodloužení smlouvy na dalších deset let.