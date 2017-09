Byty zdražují, ceny šroubuje i přetahovaná mezi zájemci

Ceny bytů rostou i přesto, že se jich staví více Za první pololetí roku zahájili developeři v Česku výstavbu víc než 3500 bytů. Tedy skoro o polovinu více než loni.



Ačkoliv bytů přibývá, jejich průměrná cena stejně stále roste. Nejrychleji v Praze. Na konci června byla cena za metr čtvereční v pražské novostavbě 86 511 korun, o čtvrtinu více než loni v červnu.



Podobná situace je také v Brně. Tady ceny v polovině roku vzrostly o devět procent – z 56 tisíc na 61 tisíc korun za metr čtvereční.



Ceny ale nerostou všude. „Například v Olomouci je naplánována v horizontu pěti let výstavba několika tisíc nových bytů. Kupující tak mají možnost vybírat z více projektů. To je jedna z cest, jak by se mohly rostoucí ceny nemovitostí stabilizovat, popřípadě začít klesat,“ uvedl Michal Pich z RealityČechy.cz.