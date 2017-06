Byty zdražují. Nemá na ně už ani střední třída

Momentálně je nejlepší doba na prodej nemovitosti Podle Daniela Kotuly, spolumajitele realitní kanceláře RE/MAX, byty už přestaly razantně zdražovat. Jejich nabídka se momentálně totiž zvětšuje.

Jak se vyvíjejí ceny bytů?

Ceny nemovitostí v lokalitách s vysokou úrovní zaměstnanosti a příjmů nadále rostou, avšak již to není tak razantní růst jako loni a předloni. Jedním z faktorů je přenesení daně z nabytí nemovitosti na kupujícího, což pořízení nemovitosti zdražilo přes noc o čtyři procenta, a ­pak je to aktuálně o něco vyšší nabídka nemovitostí. Je to dáno tím, že část prodávajících s­ nabízením nemovitosti vyčkávala na dobrou dobu a aktuální stav na trhu se jeví jako vhodná doba na prodej. Jaké faktory ceny bytů ovlivňují?

Tím zásadním je vývoj hospodářství, v období prosperity, kdy je malá nezaměstnanost, mzdy rostou, podnikatelé vydělávají, panuje pozitivní nálada ohledně finanční budoucnosti a ­lidé kupují nemovitosti jak za účelem vlastního bydlení, tak za účelem dalšího pronájmu. Naopak v­ období recese, kdy si zaměstnanci nejsou jistí svojí prací, mzdy stagnují a klesají, podnikatelé se jen tak tak drží nad vodou, je poptávka po nemovitostech velmi malá. Jsou dosavadní regulace hypoték dostatečné?

Aktuálně nepostihuje trh zásadním způsobem, a kdyby se zvýšila, tak bude mít řadu negativních dopadů. Například nízké sazby spolu s hospodářským růstem umožňují růst cen nemovitostí, na druhou stranu kupující, kteří by získali například stoprocentní hypotéku, kterou díky regulacím není již možné poskytovat, věc řeší přes úvěry ze stavebního spoření a ve výsledku platí vyšší splátky než při stoprocentní hypotéce. A­ právě tyto žadatele o úvěr chtěla ČNB chránit, aby se nedostali do úvěrové pasti. Daniel Kotula