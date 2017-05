Čekání na řidičský průkaz se protahuje

Víme, kde budou plochy pro zkoušky autoškol Součástí zkoušky na řidičské oprávnění na motocykl je už rok a půl deset úkonů. Například pomalý slalom či vyhnutí se překážce ve větší rychlosti.



Tyto manévry se musí podle nových pravidel provádět na dostatečně velké ploše, kde zároveň nejezdí žádná jiná vozidla. Takových ploch v Česku ale moc není.



V Praze se závěrečné zkoušky na motocykly prováděly na parkovišti před hokejovým stadionem Sparty. To už však není možné. „Na ploše u Sparty se změnily podmínky pro vjezd do areálu parkoviště, a tím i ke zkušební ploše. Nyní je tam automat a chybí vrátní obsluhující závory.



Magistrát proto jedná o dalším užívání této plochy,“ uvedl Vít Hofman, mluvčí magistrátu. Ten zároveň sdělil, kde budou studenti autoškol letos testováni.



„Připravené máme dvě plochy na zkoušky na Letné proti fotbalové Spartě. Jedná se o velikou asfaltovou plochu nad tunelovým komplexem Blanka, do které se vejdou rovnou dvě zkušební plochy. Další plochu chystáme i na Strahově u prodejny NH Car. Zde se bude jednat o oplocenou plochu na velkém parkovišti,“ říká Hofman.