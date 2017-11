Ceny tepla zůstanou v Brně stejné

Navštívit prostory nejmodernějšího provozu Tepláren Brno Červený mlýn lze nově prostřednictvím virtuální prohlídky.



Nahlédnout můžete do strojovny a pod kryt spalovací nebo parní turbíny, do horkovodní kotelny a také do čerpací stanice s horkovodními čerpadly.

Návštěvníka prohlídkou provedou infoboxy s popisem jednotlivých částí zobrazeného zařízení. Na prohlídku se můžete vydat na webových stránkách www.teplarny.cz/provozy.