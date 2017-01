Černovice evidují na sto čtyřicet žadatelů o byt

Jaký projekt je v Černovicích nejzásadnější pro aktuální volební období a jak to momentálně vypadá s jeho realizací?Za nejzásadnější a také finančně nejnáročnější projekt v tomto volebním období považuji postupnou modernizaci bytových jader a výměnu stoupaček v bytových domech spravovaných naší městskou částí. V loňském roce jsme dokončili etapu zahrnující domy v Kneslově ulici, tedy přibližně stovku bytů, v prvním pololetí letošního roku by měla být dokončena etapa zahrnující zhruba devadesát bytů v domech na Krausově ulici.



Brno se v poslední době potýká s nedostatkem bytů. Jak je to s dostupností bydlení v Černovicích?

Pokud jde o obecní byty, naše městská část jich má ve správě přes jedenáct set. V současnosti evidujeme kolem 140 žadatelů o obecní byt. Uvolněné byty jsou těmto žadatelům průběžně přidělovány. Černovice se tedy nepotýkají s problémem nedostatečné obsazenosti obecních bytů jako některé jiné městské části. Pokud jde o byty v domech patřících jiným vlastníkům, městská část o nich nemá detailní přehled.



Jaká je v Černovicích dostupnost školek?

Městská část zřizuje celkem tři mateřské školy a na jejím území působí také mateřská škola zřizovaná přímo městem. V loňském roce jsme dokončili nástavbu a přístavbu MŠ Elišky Krásnohorské 15, která znamenala navýšení kapacity o 24 dětí. Pro aktuální školní rok se nakonec podařilo po všech kolech přijímacího řízení umístit téměř všechny děti žádající o přijetí v námi zřizovaných mateřských školách s výjimkou těch, které ještě nedosáhly věku tří let.



Jste spokojen s dopravní obslužností Černovic městskou hromadnou dopravou, nebo zde vidíte prostor pro zlepšení?

S dopravní obslužností Černovic prostřednictvím městské hromadné dopravy jsem vcelku spokojen. Černovicemi projíždí několik autobusových linek, severní část našeho území je navíc obsluhována trolejbusovou i tramvajovou dopravou.



Jak to v současnosti vypadá s plány na vybudování domova důchodců v Charbulově ulici?

Nemělo by se jednat o klasický domov důchodců, ale o takzvanou odlehčovací službu a domov se zvláštním režimem. Vlastníkem budovy je město Brno. Zastupitelstvo města na svém zasedání loni v červnu schválilo zahájení přípravy tohoto projektu a procesu podání žádosti o dotaci z Evropské unie. My tento záměr podporujeme.



Jaká jsou vaše oblíbená místa v Černovicích?

Rád se procházím v prostoru za Psychiatrickou nemocnicí s pěknými výhledy na Brno nebo podél řeky Svitavy.