Češi a počítače? Bída! Nemají na ně evropský řidičák

Mladí Češi sice vyrůstají s technikou, ale počítačové dovednosti využitelné v pracovním životě postrádají. „Slýcháme opakované stížnosti lidí z firem na připravenost absolventů na reálnou praxi, pro ně překvapivě i v oblasti základních IT znalostí,“ říká Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas. „Nastupující generace má možná dostatečné znalosti pro běžný digitální život, nemá ale dovednosti, které jsou předpokládány trhem práce, “ upřesňuje Dvořák.



Počítačové znalosti je možné měřit například podle takzvané European Computer Driving Licence, což se dá do češtiny volně přeložit jako „evropský řidičák na počítač“.

Z mezinárodního porovnání jejich výsledku vyplývá, že Češi podceňují význam a potřebu takzvaných přenositelných digitálních dovedností. Jde o obecné znalosti základních zákonitostí hardwaru a softwaru, které jsou uplatnitelné bez ohledu na pracovní pozici, kvalifikaci nebo typ využívaných IT prostředků. A právě tyto obecně využitelné principy chybějí i ve výuce na školách. To se má však již za rok změnit.

Národní ústav vzdělávání právě pracuje na inovaci výuky informatiky. „V průběhu třinácti let, kdy vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zůstávala jako jedna z mála v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání beze změny, se nashromáždilo mnoho podnětů k jejím úpravám,“ vysvětluje Markéta Růžičková, mluvčí ústavu, proč se bude výuka měnit. „Zatímco je dnes nejasné, která povolání budou v budoucnu potřeba, na jedné jistotě se odborníci na pracovní trh shodují. Poptávka po pracovnících s odborným zázemím v informatických oborech bude pouze stoupat,“ říká Růžičková.

Mluvčí Národního ústavu vzdělávání dodává, že cílem zmodernizování výuky není výchova IT profesionálů. „Jde o zajištění základního vhledu do oboru IT s očekáváním, že určitou část takto vzdělávaných žáků tento obor zaujme a budou v jeho studiu dále pokračovat,“ říká Růžičková.

Pokud ministerstvo školství koncepci schválí, měly by se děti na základní škole začít učit také základy programování už od příštího roku. Navíc by žáci měli využívat počítače také v jiných předmětech.

„Příkladem může být psaní a práce s textem v českém jazyce, které by měly zahrnovat také zpracování textů v digitální podobě, to je v textovém editoru, práce s daty v matematice by měla zahrnovat i zpracování dat v tabulkovém procesoru, témata bezpečného chování a ochrany zdraví ve výchově ke zdraví by měla zahrnovat také problematiku on-line bezpečí,“ upřesňuje Růžičková.