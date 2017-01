Češi chtějí od pojišťoven větší výhody a bonusy

Jak změnit zdravotní pojišťovnu Pojišťovnu můžete změnit dvakrát do roka.



Přihlášku se svým podpisem dodejte vybrané zdravotní pojišťovně. Budete potřebovat průkaz totožnosti, případně doklad zákonného zástupce.



V některých případech je možná i registrace elektronická, podrobnosti zjistíte u vybrané zdravotní pojišťovny.



Osoby samostatně výdělečně činné dokládají i potvrzení o výši záloh od předchozí zdravotní pojišťovny. Osoby, za které platí pojištění stát, prokazují nárok na zařazení do příslušné kategorie – například student, penzista.



Změna zdravotní pojišťovny je bez poplatku. Odhlášení u původní provádí nová zdravotní pojišťovna. Kartu pojištěnce dostanete automaticky od nové zdravotní pojišťovny.



O změně pojišťovny informujte všechny své lékaře, nejpozději při nejbližší návštěvě. Jako zaměstnanec musíte změnu zdravotní pojišťovny oznámit svému zaměstnavateli.



Pojišťovny nabídku benefitů mění každý rok. „Děláme si průzkumy, co lidé chtějí. Klienti nám také sami píšou, co by jako bonus chtěli. Letos jsme například nově zavedli příspěvek pro novorozence. Mohou dostat až 600 korun na monitor dechu nebo chůvičku,“ říká Hana Kadečková, mluvčí Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky.



Na zvýšenou poptávku po konkrétním bonusu loni zareagovala například i Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Protože měli její klienty velký zájem o příspěvek na dentální vyšetření, pojišťovna něj přidala více peněz.

„Správní rada rozhodla, že vyčleníme dalších 30 milionů korun, aby každý, kdo požádal o příspěvek, ho mohl dostat,“ říká Oldřich Tichý, mluvčí VZP. Ten ale zároveň upozorňuje, že fond pojišťovny na benefity není bezedný.



Podobně mluví i Kadečková. Ta také připomíná, že se nikdy nejde zavděčit všem. „Naše nabídka ale pokrývá široké spektrum bonusů. Něco máme pro seniory, něco pro děti a něco zase například pro těhotné ženy,“ říká mluvčí Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra.

Poptávka však není to jediné, co rozhoduje o tom, na které bonusy bude přispívat pojišťovna víc. Roli hraje také přínos pro zdraví. Proto například příspěvek na onkologické vyšetření dostane přednost před příspěvkem na preventivní sportovní prohlídkou.

Lidé také čím dál častěji neberou prevenci na lehkou váhu a na prohlídky skutečně chodí. „Zajímavým poznatkem loňského roku je výrazně zvýšený zájem klientů o vyšetření související s prevencí onkologických onemocnění. Tento příspěvek loni čerpalo o třetinu více lidí než v roce 2015,“ říká Kadečková.

Zároveň ale dodává, že by se lidé při výběru pojišťovny neměli řídit jenom tím, zda jim instituce přispěje na vyšetření či přidá na rovnátka. Nejpodstatnější podle ní je, aby měla pojišťovna dostatečné množství smluv s lékaři, tak aby jejich klient nemusel platit za nejběžnější vyšetření.