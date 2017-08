Češi lžou, často jsou ale odhaleni

Pokud jste někdy tvrdili, že za pozdní příchod do práce může porouchaný vlak, nebo jste se zapřísahali, že nemůžete na návštěvu tchyně, protože musíte ošetřovat nemocného psa, jste na tom podobně jako polovina Čechů.



„Průzkum ukázal, že když nechceme říkat pravdu, často použijeme výmluvu. Češi si také neváhají vymýšlet, pokud jde o drobné hříchy – například že měli v hospodě jen jedno pivo nebo že pravidelně chodí do posilovny,“ říká Roman Müller, analytik spotřebitelského financování společnosti Home Credit. Průzkum pro ni provedla agentura STEM/MARK.

Ženy hřeší více, pokud jde o nákup zbytečností – lže o ­něm každá třetí, zatímco u ­mužů jde jen o každého pátého. Češi se domnívají, že říkat nepravdu není vždy odsouzeníhodné. Milosrdné lži se dopustilo alespoň 80 procent respondentů, každý druhý navíc tvrdí, že nepravdou někomu reálně pomohl.

Ať už si Češi vymýšlí z jakéhokoliv důvodu, nejsou dobří lháři. Platí, že jejich lži bývají často odhaleny, stane se tak ve čtyřech případech z­ deseti. Stejný počet respondentů přiznává, že jim provalená smyšlenka přinesla problémy.

Šedesát procent lidí alespoň jednou tvrdilo, že se má lépe než ve skutečnosti. Opravdová výše mzdy patří mezi nejčastější lži, alespoň jednou o své výplatní pásce zalhal každý čtvrtý.

„U mužů je to každý třetí. Souvisí to s ­tím, že jsou společností stále bráni jako živitelé rodiny, takže se snaží prezentovat co nejlépe. A pokud ještě rodinu nemají, pokouší se blýsknout před ženami,“ dodává Müller.

Jakkoliv si Češi skutečnost rádi přikrášlí, alespoň jedna věc je ctí. „Z průzkumu vyplývá, že jen minimum lže finančním institucím, přiznalo se k tomu pouze osm procent respondentů. Stejně dobře jako banky, pojišťovny a úvěrové společnosti si vedou úřady – i tam Češi zpravidla uvádí pravdivé údaje,“ chválí Müller. Pokud zde lidé lžou, můžou mít problémy.