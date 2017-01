Češi milují plesy, zájem o taneční parkety ovlivnila televizní show

Čtyři Češi z pěti si chodí zatancovat na ples. Zjistila to anketa webu Srovname.cz. Na rostoucí popularitě plesu a tancování obecně má velký podíl televize.

„Od té doby, co dávají soutěžní pořady o tančení, máme více zájemců,“ říká Lucie Burianová, spolumajitelka brněnské Taneční školyStarlet.

Podle ní se v Brně dají sehnat taneční kurzy za 1200 až 1600 korun. „Záleží na délce kurzu. Ten může mít sedm až deset lekcí,“ říká Burianová. Do její školy chodí široké spektrum tanečníků. „Učí se tu vysokoškoláci i lidé, kterým je čtyřicet plus. Dokonce tu máme i pár seniorů,“ říká Burianová.

Že taneční zábava není tabu ani pro lidi ve vyšším věku, potvrzuje i Ludmila Fialová, která má půjčovnu šatů v Telči na Jihlavsku. „Plesové šaty si k nám přišlo vypůjčit i pár důchodkyň,“ říká Fialová. Ale největší její klientelou jsou stále maturantky. „Ty tu seženou šaty klidně i za 500 korun,“ uvádí Fialová. Její půjčovna má však i své pravidelné zákaznice, které si chodí každý rok během plesové sezony půjčovat to, co je zrovna nejvíc trendy. „Jinak mi ale přijde, že dnes už Češi moc neřeší, co si na ples vezmou. Móda upadá,“ Fialová.

Podle zmiňované ankety Češi investují do nákupu společenských šatů či obleku na ples nejčastěji (58 procent) do 2 tisíc korun za rok. Zhruba pětina lidí je ochotna zaplatit za svou garderóbu částku až 5 tisíc ročně. Přibližně třetina dotazovaných, a v drtivé většině jsou to ženy, je ochotna investovat peníze také do úpravy svého účesu a navštíví před plesem kadeřnictví. Do půjčoven šatů chodí zhruba třetina dotazovaných.