Češi na elektromobily nemají. Jiní Evropané dostávají dotace

Mýty kolem elektromobilů Jaromír Vegr je jedním z nejznámějších popularizátorů elektromobilů v Česku. Stojí také v čele Asociace pro elektromobilitu. „Chybí u nás osvěta,“ říká Vegr.

V Česku se loni prodalo 271 elektromobilů. Je to hodně, nebo málo?

V Curychu se prodává dvanáct elektromobilů denně. Tak si udělejte obrázek sami. Tady i tam je kupují bohatší lidé. V Česku jich není tolik jako ve Švýcarsku. Takže je zájem o elektromobily malý?

Zájem není velký, protože chybí osvěta ze strany státu. Stát ani nepodporuje naši asociaci. A nás je v asociaci málo. Tím pádem hodně lidí ani neví, že něco jako elektromobily existuje. Většina lidí si dokonce myslí, že se elektromobily nedají nabíjet z obyčejné zásuvky. Mohou prodeji elektromobilů pomoci dotace ze strany státu?

Pokud budou dotace jen na elektromobily, tak to bude v­ pořádku. Ale když jsme tvořili Akční plán čisté mobility, tak jsem zjistil, že se plánuje podporovat i auta jezdící na plyn, která nemají nic společného s čistou mobilitou. Ono vlastně ani není pořádně jasné, co znamená čistá mobilita. Nakonec jsou to podle zmiňovaného plánu všechny takzvané alternativní zdroje. Tím se myslí kromě elektřiny i řepka či CNG.