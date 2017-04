Češi se hrnou k moři. Už nemají takový strach

Chorvatsko zdraží Poslední dvě sezony roste zájem o Chorvatsko, zároveň zde ale rostou i ceny.



Mýtné je letos dražší v průměru o pět procent. Například úsek ze Záhřebu do Zadaru, který dosud stál 117 kun, vyjde nově na 121 kun (zhruba 448 korun). Frekventovaná dálnice ze



Záhřebu do Splitu pak bude stát 181 kun (670 korun).



V letní turistické sezoně se bude platit ještě speciální přirážka – mýtné v tomto období zdraží o dalších deset procent. Cesta ze Záhřebu do Splitu tak ještě podraží na 199 kun (736 korun).



Češi zdražení pocítí. Do Chorvatska totiž častěji jezdí vlastními auty než autobusy.



Chorvatská vláda letos také zvýšila DPH v pohostinství, a to na 25 procent. Některé restaurace a kavárny už zdražily, další se na to v brzké době chystají.



V posledních letech roste také zájem o návštěvu kdysi pouze tranzitních zemí, zejména Slovinska. Řada dovolenkářů se vydá o dva dny dříve do Chorvatska a stráví jednu nebo dvě noci ve Slovinsku u jezera.