Češi vyhazují jídlo, neradi mění konzumní styl života

Vyhodíme peníze 1700

Za téměř dva tisíce korun vyhodí měsíčně v průměru každá česká domácnost potraviny. Podle serveru www.zfarmydomu.cz pouze čtvrtina domácností v Česku potravinami neplýtvá.



Vyhazujete jídlo do koše? V tom případě patříte k 75 procentům Čechů, kteří zbytečně plýtvají potravinami. „Jedinkrát v životě jsem od dědy schytal pohlavek,“ říká Martin Kovalčík z organizace Člověk v tísni, která se podílí na letošních Dnech proti chudobě. Ty odstartovaly včera přednáškami a dalšími akcemi v Olomouckém kraji. Letos již posedmé. Letošním nosným tématem je konzumní styl života a plýtvání potravinami. „Můj děda prožil za války totální nasazení a vyhodit kousíček chleba byl hřích,“ doplňuje Kovalčík.

Ředitelka olomoucké Charity Ludmila Gottwaldová se nedomnívá, že by nějaká kampaň udělala z lidí, kteří běžně vyhazují jídlo, anděly. „Může to v nich vyvolat zamyšlení, mohou to konfrontovat se svým chováním.“

Její kolega Petr Princ říká, že cílem Dnů proti chudobě je dát vědět, že se problém chudoby a plýtvání týká široké veřejnosti. Nepokládá ale akce tohoto druhu za marné ani v době, kdy se lidem daří a je dost těch, kteří nemají hluboko do kapsy. „To, že se daří ekonomice, se neprojevuje jen v tom, že lidé víc plýtvají. My to pociťujeme v tom, že máme více podporovatelů. Lidé posílají více peněz na charitu a jsou ochotnější spolupracovat,“ říká Princ z olomoucké Charity.

Po každé obdobné kampani se lidé, kteří ji zaznamenali, vracejí podle Martina Kovalčíka z Člověka v tísni ke svému životnímu stylu. „Když vidí reklamu proti plýtvání, řeknou si, že asi plýtvají. Při nejbližším nákupu možná více přemýšlejí nad tím, co ukládají do košíku,“ říká pro deník Metro Kovalčík. Jenže jim to vydrží jednou dvakrát a pak zase naloží do košíku víc, než skutečně spotřebují.

Přesto úsilí posledních let přináší pozitivní výsledky. Obchodní řetězce místo likvidace posílají neprodané potraviny před koncem spotřeby do potravinové banky. Těch je v České republice již třináct. Pravidelně se již koná Národní potravinová sbírka, kdy lidé koupí v obchodech jídlo a hned na místě je předají neziskovým organizacím. Ty je pak rozdělují lidem, kteří žijí v chudobě.