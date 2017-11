Češi začínají přijímat depresi jako nemoc. Už se s ní svěřují

Známí Češi v depresích Psychická onemocnění se nevyhýbají nikomu, umělci patří k více ohroženým. A taky se to o nich víc ví.



Miloš Kopecký trpěl maniodepresivní psychózou. Mohlo se na tom podepsat to, že nedokázal zabránit rozvodu rodičů a během války poslali nacisté jeho matku jako Židovku do koncentračního tábora.



Zpěvák Petr Muk se opakovaně léčil kvůli depresím na psychiatrii. Zemřel v roce 2010.



Velkou tváří v boji proti depresi se v Česku stala herečka Klára Pollertová-Trojanová. Ta před pěti o své nemoci otevřeně mluvila v dokumentu. Chtěla, aby se o nemoci dozvědělo víc lidí a aby přestali mít strach se jít léčit. V roce 2015 poskytla magazínu MF DNES rozhovor. „S panem doktorem jsme vypozorovali, že se mi dostavují pravidelně, a to jednou za rok, na podzim. Jsem vyčerpaná, hlava mi přestává přijímat informace, začnu být popudlivá, agresivní, vytáčí mě maličkosti. Dobré je, když to včas dokážu zarazit a zvolním. Řeknu Ivanovi, že jsem unavená, a vypnu. Jenže zvolním na dva dny, oklepu se a pak jedu zase dál,“ řekla herečka.