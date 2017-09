České školství už teď kulhá za zbytkem vyspělé Evropy

Deník Metro položil otázky dvojce pražské kandidátky.

Jaká bude vaše letošní kampaň? Při minulých volbách jste obíhala Prahu.

Jsem sportovec, tak se do kampaně opět pokusím vměstnat sportování. Podle mě je to důležité sdělení voličům.

Jednak že je pro mě sport důležitý a zároveň je sport nositelem určitých životních hodnost a postojů. Férovosti, cílevědomosti a vytrvalosti. Určitě tam běhání zakomponuju, nějaké aktivity budou na kole, plánuji rozdávat své materiály v okolí hřišť. Voliči na to reagovali lépe než na rozdávání ze stánků někde u stanice metra.

Byla jste radní v Praze 8, byla vám zkušenost z pražské komunální politiky k něčemu dobrá?

Určitě. Zkušenosti z komunální politiky jsou dobrým předpokladem pro práci ve Sněmovně. Lépe si dokážete představit, jak věci, které tu řešíme, dopadnou na obce, občany. Jsem stále zastupitelkou a stále se zabývám komunálními problémy. Ta zkušenost mi dává lepší vhled do toho, jak to na lidi působí.

Dají se pražská témata vnášet do velké politiky?

A nemyslím jen dopravu. Doprava je určitě jedním z klíčových témat, ať už jezdíte autem, nebo ne. Dostavba vnitřního i vnějšího okruhu je klíčová. Praze dělá problém i řada předpisů, kvůli kterým se v Praze nestaví a stoupají nájmy.

Jakému z pražských témat se věnujete dlouhodobě?

Věnuji se hodně sociální oblasti a tam je jedna věc, kterou bych chtěla napravit. V tomto volebním období došlo ke změně financování sociálních služeb. Stát dává peníze krajům a ty je pak přerozdělují a v tomhle vzorci je na tom Praha nejvíce bita. Oproti Moravskoslezskému kraji, kde máme podobný počet obyvatel a podobnou potřebu služeb, má Praha o čtyři procenta méně. To jsou stamiliony korun ročně.

Tahle nespravedlnost vznikla v době, kdy všude seděli sociálnědemokratičtí hejtmani, jen v Praze to bylo jinak. Metropole si chybějící peníze sice dofinancuje, ale ty peníze pak chybí jinde. Praha je pak nemůže financovat do školství, do dopravy. Hodně zajímavé pro vzdělané a pracovité ženy z Prahy je možnost lépe skloubit práci a rodinu. Máme v programu i daňovou slevu na domácí práce, které si necháte udělat, nebo třeba na chůvy.

Když se ohlédnete za čtyřmi roky ve Sněmovně, co považujete za váš největší úspěch, co se naopak nepodařilo?

Řada návrhů neuspěla jen proto, že jsme opoziční strana. Zejména se jednalo o možnosti sladění práce a rodiny, maminky dětí mají velký zájem o částečné úvazky, to je téma, které by se nemělo řešit zprava, zleva.

Podobně dopadl návrh na čerpání rodičovské prarodiči nebo na spravedlivější mateřskou pro lépe vydělávající matky. Radost mi udělala paní ministryně, že si osvojila téma rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku, předložila to za vládu a dotáhla tento návrh do konce. Podařilo se mi prosadit změnu v zákoně o České televizi. Od roku 2018 si budete moct vybrat, jestli si chcete pustit pořad v původním znění a neposlouchat dabing.

Pokud uspějete ve volbách, co budou vaše priority a co zkusíte prosadit?

Chci dotáhnout věci, které se týkají sladění soukromého a pracovního života. Chci se také zaměřit na oblast školství, protože české školství už teď kulhá na obě nohy za zbytkem vyspělé Evropy. Pokud nezačneme s nějakou proměnou, spláčeme nad výdělkem.

Česká republika by měla mít nějakou vizi, podle nás je to znalostní ekonomika, ekonomika postavená na nápadech, znalostech, kreativitě, a k tomu musíme vést studenty. Každá budoucí vláda se na to musí zaměřit jako na prioritu číslo jedna. A není to jen o platech ve školství, o alternativách, nových možnostech.

Kdybyste ve Sněmovně mohla prosadit, co budete chtít, co by to bylo?

Určitě prosazení dobré školské reformy, nesmí to být polotovar jako v minulosti. Zreformovat pedagogické fakulty, zvednout platy, odbřemenit ředitele škol...

Jak vidíte letošní volební šance TOP 09 v Praze?

Určitě bychom volby rádi vyhráli. Máme v Praze nejvíc starostů, kvalitní kandidátku – nejsou to populisté a xenofobové, nechodí po Praze s kvérem, nehájí neobhajitelné.