Český hip hop ožil válkou legend

Aktuální rozepře začala v červnu, kdy label BiggBoss opustil Hugo Toxxx.



A bitva se přesunula do textů písní. Vše začala skladba rapera Smacka, kterou produkoval DJ Mike Trafik, člen skupiny PSH. Smack v ní urážel Jamese Colea, což je zase dobrý kamarád Huga, se kterým tvoří kapelu Supercrooo. Ostatně Cole už z labelu také odešel. „Prožili jsme spolu hodně a za všechno dobrý cítím vděk. Nyní však cítím, že se naše cesty rozešly,“ napsal Cole na svém Facebooku.

V reakci přišel Toxxx se skladbou Nikdys nebyl, ve které se naváží do Trafika a v klipu rozšlápne jeho CD. Zajímavostí je, že Hugo ve skladbě mimo jiné rapuje: „Nechoď ven, někdo by tě moh zbít.“

Minulý týden totiž členové labelu BiggBoss přišli k domu Toxxxe a DJ Mike Trafik si s ním chtěl situaci osobně vysvětlit. Mluvilo se dokonce o napadení. Hugova přítelkyně na Facebook poté napsala: „Jestli jsem kdy měla úctu k lidem z BiggBossu, poslední zbytky odešly včera poté, co k nám před dům naběhlo deset lidí s kamerou, aby si natočili do klipu, jak jdou bít někoho, kdo má pětiměsíční miminko.“

Samotný Trafik na to reagoval slovy: „Je mi líto, že se Toxxx není jako chlap schopen postavit ke svým činům tváří v tvář a schovává se pravidelně za partnerku.“

Ovšem hra neskončila. Kapela PSH vypustila v pondělí skladbu Ticho, kde vrací Hugovi úder. Pod písničkou je na jejich Facebooku sdělení: „Tímto to pro nás končí a nehodláme se k ničemu nadále vyjadřovat. Vracíme se zpět k tomu, co nás naplňuje nejvíc, a to je práce a hudba.“