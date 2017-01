Češky se učí na chůvy. Bude o ně velký zájem

V současnosti je každé desáté dítě v mateřské škole mladší tří let. Brzy jich bude ještě víc. Za tři roky budou totiž dvouleté děti přijímat školky povinně. Na tak malé děti ale není řada mateřských škol připravena.

Zájem roste Zhruba dva tisíce žen loni požádalo o živnost na péči o nejmenší děti. Že zájem o tuto práci roste, je jasné z porovnání tohoto čísla několik let zpátky. V roce 2008 požádalo o tuto živnost jen 262 zájemců. Chůva ve školce si vydělá zhruba 8 tisíc korun za měsíc. Na trhu práce jsou však i nabídky na chůvu do domácnosti na plný úvazek. Na této pozici je možné vydělat i 20 tisíc.



„Rodiče mají o umístění dvouletých dětí do školek velký zájem, ty na to ale nemají vybavení, chybí odborná příprava učitelů, vzdělávací plány pro děti ve věku dva až tři roky a velkým problémem jsou vysoké počty dětí ve třídách,“ píše se v­aktuální zprávě České školní inspekce.



Problém také je, že malé děti potřebují extra péči a­ více pozornosti. To jim může poskytnout třeba chůva, a tak mateřské školy houfně nabírají nové lidi. A ještě aby ne, školky, a to dokonce i ­ty soukromé, mohou dostat na chůvy dotace z evropských fondů.

Na podporu jejich platu na poloviční úvazek by mělo dosáhnout podle propočtů ministerstva dva tisíce mateřských škol. „V současnosti jsme chůvy v naší školce ještě nevyužívali, ale chystáme se,“ říká Magdaléna Kapuciánová, ředitelka Mateřské školy Semínko v ­Toulcově dvoře. K vytvoření nového místa ji mimo jiné motivuje právě dotace. „Chůvy pomáhají s dokrmením dítěte, se základními potřebami těch nejmenších. V ­kolektivu se občas totiž nedokážou malé děti soustředit,“ říká Kapuciánová.

Právě proto, že se chůvy musí umět o děti dobře postarat, potřebují kurz. Ten je často pro získání práce podmínkou. Přestože chůva není pedagogická pracovnice, musí umět chránit děti před úrazy a zvládat první pomoc. Na druhou stranu nároky pro přijetí do kurzu nejsou velké. Stačí základní vzdělání a platný zdravotní průkaz. Zájemkyně by také neměla mít logopedickou vadu.

Zkoušky pro chůvy v Česku pořádá kolem šedesáti organizací. Jednou z nich je také Zdravotnické zařízení Praha 4. „Zrovna přijímáme ženy ve věku 55–64 let do bezplatného kurzu, který bude probíhat od března do června,“ říká manažerka projektu Dana Zichová. Právě ženy ve věku 55 plus jsou ohrožená skupina a ­práci hledají těžko. „Po celou dobu kurzu jim bude poskytována podpora od psycholožky a­ také poradkyně. Jejím úkolem bude pomoci absolventkám nalézt následně práci,“ říká ke kurzu Zichová.

