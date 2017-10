Českým dětem rostou pupky

Třetina českých školáků je obézních nebo má nadváhu. Jsou pak terčem posměchu a ­šikany. Málo se hýbou a­ mají až tragické stravovací návyky. Rodiče často nemají čas připravit jim školní svačinu, řeší to penězi, za které si děti nakoupí sladkosti. Pak je ale trápí, že mají kila navíc.



Projekt Pestrá strava vznikl v roce 2014. Jak včera řekla deníku Metro zakladatelka Ivana Bednářová Častvajová, počet škol, se kterými projekt spolupracuje, nyní přesáhl dvě stě. Pestrá strava se snaží, aby se děti i rodiče naučili, že zápas s ­nadbytečnými kily nemusí být zcela ztracený.

„V­ našich krátkých kurzech učíme školáky, jak připravovat pestrou a zdravou svačinu místo chipsů a­ sladké limonády,“ říká Bednářová Častvajová. Kromě svačin, které neskončí v ­koši, si děti ve čtyřhodinových kurzech osvojují lepší stravovací návyky. „Nechci ale měnit svět za každou cenu,“ říká Bednářová. Za úspěch pokládá, když se podaří správně nasměrovat i jen jedno jediné dítě ve třídě.

„Já říkám: Pusťte děti do kuchyně,“ argumentuje zakladatelka Pestré stravy. „Když se dítě na něčem podílí, má to větší účinek, než když o ­tom jen slyší. Klademe důraz, aby děti chodily potraviny nakupovat s­ rodiči.“

Pestrá strava s úspěchem spolupracuje i se školními bufety. Ty musely po zavedení takzvané pamlskové vyhlášky v loňském roce výrazně změnit sortiment ve prospěch zdravé výživy.

Těžší než vštípit principy zdravého stravování dětem je zlomit špatné návyky rodičů. Děti však podle Bednářové dokážou často zažitou praxi svých rodičů změnit. Důležité je ale začít co nejdřív. Měnit návyky u­ školáků druhého stupně je už složité.

„Nejhorší je,“ říká brněnská nutriční poradkyně Jana Tělupilová, „když každý z rodičů zastává jiný názor na to, co je zdravá strava.“ Pokud se rodina rozhodne potíže s nadváhou řešit, měli by do poradny chodit oba rodiče. „Je to nekončící boj. Ten, kdo se rozhodne s­ nadváhou bojovat, by měl do poradny chodit pravidelně. Jako se chodí na preventivní prohlídky k zubaři,“ říká Tělupilová.