Čeští senioři pracují čím dál tím častěji. Chtějí i musí

Postarší milionáři i tisíce chudých důchodců Podle agentury STEM/MARK generace lidí nad 55 let disponuje kupní silou, která je podceňována. Průzkum zjišťoval, jak jsou na tom lidé tohoto věku s penězi.



Milion korun – tolik může jednorázově utratit až 150 tisíc starších Čechů.



100 tisíc korun – tolik má k ­dispozici dalších 390 tisíc lidí a alespoň 20 tisíc může na cokoliv bez problémů vynaložit 460 tisíc Čechů.



Na druhou stranu jsou v Česku podle údajů Českého statistického úřadu tisíce starších lidí, kteří musí obracet každou korunu. Každý dvanáctý člověk v důchodu v Česku žije pod hranicí příjmové chudoby. Ze seniorů nad 65 let, kteří zůstali sami, je to pak dokonce každý pátý.