Čeští teenageři jsou mistři světa v popíjení alkoholu

Na konzumaci alkoholu je u nás závislých asi 700 tisíc lidí. Dalších 120 tisíc pije denně, a to nad míru. Jsou to lidé, kteří už vyžadují, nebo by vyžadovali speciální protialkoholní léčbu.

V rámci světových žebříčků se čeští konzumenti umísťují mezi čtvrtým až pátým místem ve spotřebě čistého alkoholu na hlavu. V Evropě jsme třetí za Rumunskem a Litvou. Premianty jsou, bohužel, čeští teenageři pod osmnáct let – 16 až 20 tisíc z nich pije rizikovým způsobem a spěje k závislosti. Ve světových statistikách se tak řadí na první místo.

Česko je v britské studii o vlivu alkoholu, cigaret a obezity desáté nejhorší na světě (ze 179 států). Nejzdravější je Afghánistán.



V ČR se vypije 13,7 litru čistého alkoholu ročně.



Průměrný věk konzumace prvního alkoholu je u nás 12 let.

V České republice zemře na následky konzumace alkoholu ročně asi 6500 osob, což je šest procent všech úmrtí. Alkohol je spojen také s domácím násilím. V Česku může za dvě třetiny konfliktů mezi partnery. Sedmdesát procent žen, které se staly cílem fyzických útoků, uvedlo, že se partner opíjí jednou až dvakrát týdně. Také třetina násilné smrti dětí má příčinu v popíjení pachatelů. Ve Spojených státech zjistili, že když se cena alkoholu zvýší o jedno procento, riziko domácího násilí se snižuje o pět procent. Naše státní pokladna sice získá ročně ze spotřební daně z alkoholu asi 18 miliard korun, ale škody způsobené pitím se pohybují v takřka stejné částce. „Dá se říct, že jsem propil kariéru,“ svěřil se deníku Metro Tomáš, který už několik let nepije díky zapojení do společenství Anonymní alkoholici. V Česku je v současnosti 67 takových skupin ve čtyřiceti městech. Nejvíc v Praze a potom na Ostravsku. Tomáš je jedním z těch, kteří nyní aktivně pomáhají i ostatním lidem závislým na nadměrném pití. „Vlastní vůlí se alkoholismus vůbec nedá zvládnout, je to nemoc. Já sám jsem byl úspěšný až napotřetí,“ uvedl Tomáš. Poprvé pil v dospívání, skoncovat s pitím se mu podařilo až po čtyřicítce. „Přišel jsem o rodinu, zničil jsem si dobře rozjetou kariéru. Kdybych měl spočítat, kolik peněz jsem propil a přišel o ně i kvůli ztrátě velmi dobrého zaměstnání, jsou to miliony. Možná v dvouciferném čísle,“ přiznal. Nejvíc mu pomohlo, že si našel cestu právě k Anonymním alkoholikům. Podle odborníků zaplatí každý Evropan ve společenských nákladech spojených s pitím v průměru okolo 300 eur ročně.