Chceme svůj byt zamykat prstem

Internet věcí, tedy moderní přístroje ovladatelné i na dálku, se stává především u mladší generace součástí života, kdy už jej nepotřebují jen k nastavení teploty vytápění, dálkovému zhasnutí světel nebo kontrole potravin v ledničce. Stále víc proniká také do zabezpečování domova. Nejen vstupních dveří.



V budoucnosti by se mohlo dálkové sledování bytu nebo rodinného domu ve značné míře přesunout z pultů centrální ochrany do chytrých telefonů. Jde totiž o to, že instalace vyspělého zabezpečovacího systému už není záležitost odborníků.

Poberty zažene i pes, počet vloupání klesá V roce 2016 bylo vyloupeno necelých 30 tisíc objektů. V roce 2013 přes 62 tisíc.



Průměrná škoda vloupání je asi 40 tisíc korun.



Zloději ve výkonu trestu potvrdili, že se do bytu dostanou do pěti minut.



Přes polovinu zločinců odradí od vloupání pes, dvě třetiny zastaví instalovaný alarm.



„Koupíte, vybalíte, nainstalujete a aktivujete,“ říká Antonín Terš z firmy Assa Abloy. Instalaci podle něj zvládne i podprůměrný český kutil. Ke kontrole svého domova pak potřebuje jen chytrý telefon s příslušnou aplikací, která mu nahlásí násilné vniknutí nebo pohyb vetřelce v domě. Jak vyplývá z výzkumů, téměř 70 procent dotazovaných by si rádo takto svou domácnost zkontrolovalo.



U prodejů elektronických zámků je pozoruhodné, že podle zkušeností prodejců jsou čeští zákazníci daleko před těmi ve světě. „Zatímco v zahraničí si elektronický zámek vybavený čtečkou otisků prstů koupí každý čtvrtý klient, u nás je to každý jedenapůltý kupující,“ řekl deníku Metro ředitel Assa Abloy Martin Šedivý. Zajímavé však podle něj je také to, jak hodně českých zákazníků přemýšlí o ceně zabezpečení.

„Zatímco není málo těch, kteří jsou ochotní každé dva roky investovat do nového mobilního telefonu 15 tisíc korun, investovat jednorázově stejnou částku do bezpečí svého domova se zdráhají,“ říká Šedivý.