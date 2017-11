„Chtěli jsme napsat vyrovnané album,“ říká kapela Slza

Vznikalo druhé album jinak než to první?

Lukáš Bundil: Stejně jako u první desky jsme se snažili napsat vyrovnané album s deseti silnými písničkami a věříme, že se nám to povedlo. Postup skládání byl podobný: s kytarou nebo u piana jsem napsal písničku, pracovně jsme ji s pseudoanglickým textem nazpívali a poslali našemu producentovi, který většinou navrhl ještě nějaké úpravy. Když jsme byli všichni spokojení, začali jsme skladbu aranžovat a zároveň jsme ji poslali k otextování Ondřeji Ládkovi neboli Xindlu X.

Mluvili jste mu do těch textů?

Petr Lexa: Všechny texty, stejně jako u Katarze, vyšly z našich námětů. Pro mě je důležité, abych zpíval o něčem, s čím se dokážu ztotožnit. Vždy, když vzniklo demo, tak už jsme tušili, o čem písnička bude. To jsme potom konzultovali s Ondrou a na základě toho on udělal text.

Neměli jste tendence zkusit jiný tvůrčí tým?

LB: V tomto týmu se nám pracuje skvěle, vzájemně si důvěřujeme, a nebyl tak jediný důvod ho obměňovat.

Jak se tedy podílela písničkářka Mirka Miškechová?

LB: Mirka pomáhala s textem česko-slovenského duetu s Celeste Buckingham. Do slovenštiny přebásnila Ondrou napsané dámské party.

Když je řeč o duetu, jak ke spolupráci s Celeste došlo?

LB: Kdykoliv se nás v minulosti někdo ptal, kdo se nám na česko-slovenské scéně líbí, vždy jsme řekli Celeste. Líbí se nám, co dělá, i to, že jako jedna z mála má názor. Tou dobou chystala jiný duet a přemýšleli jsme tak i#nad jinými zpěvačkami. Nakonec jsme ji ale oslovili a#souhlasila. Jsme za to moc rádi.

Vaše nová deska mi přijde svižná, některé písničky i dost taneční, chtěli jste to tak?

LB: Chtěli jsme, aby deska byla vyrovnaná a nenudila, aby nebyla stereotypní. Je pravda, že jsme ke konci vyřadily dvě dobré písničky ve středním tempu, protože jsme se shodli, že by to chtělo nějaké rychlejší. Takže jsme udělali nové, takové, které nakopnou koncert.

Jací jste fanoušci, když vy jste na koncertě?

LB: Já chodím na koncerty opravdu hodně, většinou na sezení. Chci si to užít a vnímat vše, co se na pódiu děje, vnímat celek.

PL: Se mnou hudba dělá hodně, když ji poslouchám kdekoliv, tak mě třeba i roztančí. Ale na koncertě taky sedím. Většinou si nezpívám ani nepohupuji, ale soustředím se.

Lukáši, vy jste s již zmiňovaným Ondřejem Ládkem hrával v kapele, ale před pár měsíci jste odešel, už to nešlo zvládat oboje?

LB: My jsme spolu hráli dlouhou dobu a každý z nás z kapely měl záskok. V jednu chvíli se ale termíny se Slzou křížily tolik, že záskoková sestava hrála více než stálá. Proto došlo ke změně.

Petře, četla jsem, že jste se vrátil k blogování?

PL: Já jsem s ním hlavně nikdy neskončil. Uzavřel jsem tehdy jen kapitolu a koncept videí, která jsem měl, a dal si pauzu. Obecně jsem si potřeboval odpočinout od celé youtube scény, protože s ní úplně nesouhlasím a sám se za youtubera ani nepovažuji. Nelíbí se mi, co se v ní děje a jací tvůrci a jaká videa jsou v popředí. Dal jsem si tedy asi rok pauzu a nedávno se rozhodl znovu točit videa. Vytvořil jsem nový koncept a pojal vše trochu jinak, už jsem nechtěl být člověk, co jen sedí před kamerou a něco vypráví. Teď víc hraji, což je něco, čemu se věnuji od dětství a baví mě to. Jsou to příběhy Hoggyho, což je taková vtipná postavička, kterou hraji. Je to na způsob Mr. Beana, absurdní komické scénky.

Řeč byla o hraní, toho si užijete oba dost i ve svých klipech, kde se oba často objevujete. Podle čeho si role rozdělujete?

LB: To je jednoduché, Petr je herec a já neherec, tím je to dané (smích).

PL: Třeba role v posledním klipu Holomráz víc seděla ke mně, Lukáš hrál zase v minulém klipu, kde to byla role pro něj. Ale ty komické role víc sedí mě.

Jaké bylo natáčení klipu k vašemu poslednímu singlu Holomráz?

PL: Natáčení trvalo dva dny a bylo to super. Neplánovaně nám začalo pršet, takže se během natáčení ještě upravoval scénář. Točí se samozřejmě na přeskáčku, takže jsem se v některých scénách musel polévat vodou, abych byl jakože zmoklý. Hodně jsme se nasmáli a užili jsme si to.

Chystáte se také na turné do hal. Už víte, jak bude vypadat třeba pódium?

LB: My to máme vždy vymyšlené tak, že vše souvisí se vším. O čem zpíváme, to ztvárňujeme jak graficky, tak i přes image, stejné to bude i na turné. Jak bude ale turné vypadat, to chceme nechat jako překvapení.

A povíte mi, jestli budete mít nějaké hosty, třeba zmiňovanou Celeste?

LB: To taky bude překvapení… (smích)

Dobře, a co mi o tom turné tedy můžete říct?

LB: Turné bude mít osm zastávek napříč republikou. Bude to také první příležitost, kdy budou moct lidé slyšet všechny písničky z nového alba.

PL: Celkově bude pojaté úplně jinak než koncerty, které jsme hráli dosud. Fanoušci, kteří třeba chodí pravidelně na koncerty, tak uvidí něco úplně nového.

A kde vás fanoušci můžou vidět, než začne turné?

LB: V den vydání v pátek 3. listopadu v Praze v Bontonlandu proběhne křest desky a následně vyrážíme na sérii autogramiád po celém Česku. Navíc jedeme i koncerty, kde zazní i některé novinky.