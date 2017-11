Chtěli jsme udělat virál jako Cimrman či Gump, říká zpěvák Ryba

Jedete turné 115 let, proč zrovna takové číslo?

Napadlo nás to v šatně v Pardubicích na jaře, když jsme jeli turné Správní chlapi. Bavili jsme se o tom, jak pojmenovat turné k 15 letům a přišlo nám slabý, kdybychom tam dali jenom, že slavíme 15 let. Tak se vymyslelo, že to bude 115 let a uděláme virál okolo kapely k turné něco jako Jára Cimrman nebo Forrest Gump. Udělaly se mraky fotek, kde jsme se v historických milnících ukázali za celých 115 let existence. Je to jen na tohle turné a vše bude zakončené audiovizuálním klipem ve Foru Karlín před koncertem.



Je koncert ve Foru vaším dosud největším, nebo máte podobnou zkušenost?

Určitě jsme hráli pro víc lidí, protože do Fora Karlín se vejdou „jen“ čtyři tisíce. Ale je to náš první samostatný koncert v tak velkém sále, a jelikož je vyprodaný asi až na dvě stě vstupenek, tak z toho máme velkou radost.



Připravili jste si na turné něco speciálního?

Můžeme fanouškům slíbit, že z Fora Karlín budou odcházet nadšení. Dáme jim, co mají rádi, a k tomu máme nálož techniky, jako kdyby přijela velká americká kapela.



Kdy plánujete vydat další desku?

Věci jako desku už jsme přestali plánovat. Po poslední desce Tohle je rock’n’roll, vy buzny jsme se rozhodli, že budeme vydávat každoročně jenom nové singly, a to i s klipem a aspoň dva za rok. Až jich bude dost, dáme je na desku. Příští rok nás asi čeká Best Fuck Off 2014 – 2018.



Napsal jste knihu, ale chcete ji vydat až za sedm let?

Když jsem si ji četl v kuse, tak jsem zjistil, že mnohým z mého okolí bych mohl vydáním zničit život. Nicméně za sedm let už to bude věřím promlčený.